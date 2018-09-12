Березюк про останній скандал у «Самопомочі»: Ми побачили повну бездіяльність київської організації



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Олег Березюк

Березюк розповів, як партія буде складати списки на наступних виборах

Голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк в інтерв’ю «Главкому» прокоментував рішення виключити з партії чотирьох депутатів Київської міської ради, зокрема, голови фракції політсили в Київраді Сергія Гусовського. Політик пояснив, що це сталося через бездіяльність регіонального осередку.

«Ми прийняли рішення про виключення голови фракції Сергія Гусовського і ще трьох членів партії з Київради (Олексія Руденка, Сергія Харчука та Вадима Васильчука). Також ми збираємося відкликати Романа Марченка, який зловживав своїм депутатським мандатом задля того, щоб підпорядкувати собі величезну земельну територію на Київському морі. Матеріали щодо його ймовірних оборудок передадуть до НАЗК, НАБУ та інших правоохоронних органів. Це рішення не було прийнято раптово, за ніч. Впродовж двох років нашу увагу звертали на діяльність цих політиків, і ми обіцяли придивитися, розібратися. Однак скарги не припинялися. Коли ж ми поцікавилися цим питанням, то побачили повну бездіяльність київської організації. Центральний офіс мусив взяти на себе відповідальність і допомогти столичній організації. Винних покарали», - розказав Березюк.

Політик заявив, що партія на наступних виборах збереже свій підхід до формування списків у ради. За його словами, головною вимогою до кандидатів буде готовність діяти самостійно, але дотримуючись ідеології «Самопомочі».

«Ми підійдемо до складання списку так само, як ми завжди підходили: відкрито і з довірою. Якщо ідеться навіть про ситуацію, що трапилась минулого тижня, то київська організація, як і всі інші, мали і будуть мати апріорну довіру до їхньої діяльності. У нас немає деспотичної вертикалі, коли хтось в центрі каже, що робити на місцях. Робиш, що хочеш, в межах принципів ідеології «Самопомочі». Але ще ти несеш за все відповідальність. Якби вертикаль не виконала своїх обов’язків і, наприклад, через півроку суспільство дізналося, що депутат Київради зловживає, а ніхто на це не звертає уваги, то ви б мали претензії до мене, як до члена політради. Ми майже два роки давали київській організації «Самопомочі» можливість відреагувати. Цього не сталося, ми пішли на допомогу і відреагували разом, але вже з неприємними переживаннями», - зауважив Березюк.

Нагадаємо, 6 вересня, Сергій Гусовський і ще троє членів фракції «Самопоміч» у Київраді були виключені з лав партії за нібито паплюження репутації «Об’єднання «Самопоміч» та її керівництва. Офіційною причиною такого рішення стало голосування за земельне питання 2 місяці тому.

Після цього депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді прийняла рішення про саморозпуск.