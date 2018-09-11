У Київраді більше немає «Самопомочі» документ



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Прес-конференції Сергія Гусовського та його колег-депутатів Київради

Стало відомо про створення нової депутатської групи у Київраді

Депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» у Київській міській раді прийняла рішення про саморозпуск. Натомість у Київраді буде створена нова депутатська група. Про це стало відомо в ході прес-конференції Сергія Гусовського та його колег-депутатів Київради 11 вересня.

Рішення про розпуск фракції було прийнято на загальних зборах депутатів, яке відбулося ввечері 10 вересня, і підтримано більшістю присутніх. В оприлюдненому документі йдеться про категоричну незгоду депутатів з внутрішньопартійною культурою, порядком і способом ухвалення управлінських рішень, а також повсюдною зневагою до гідності людей у діях політичного керівництва партії «Об’єднання «Самопоміч». Також наголошується на безпідставності та цинізмі звинувачень, що публічно були висловлені лідерами партії на адресу фракції та окремих її членів.

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В ході прес-конференції стало відомо про створення нової депутатської групи.

«Питання, які раніше піднімала фракція «Об’єднання «Самопоміч» в Київраді, тепер підніматиме нова депутатська група. Київською командою колишньої «Самопомочі» ми створимо депутатську групу. Щоб не було хвилювань: ця депутатська група матиме ті ж повноваження, які мають фракції в Київраді. Ми представляли і представлятимемо інтереси киян, бо саме для того вони нас обрали в Київраду. Ми прийшли в політику і ми в ній тільки посилюватимемося», – заявив Гусовський.

Напередодні, 6 вересня, Сергій Гусовський і ще троє членів фракції «Самопоміч» у Київраді були виключені з лав партії за нібито паплюження репутації «Об’єднання «Самопоміч» та її керівництва. Офіційною причиною такого рішення стало голосування за земельне питання 2 місяці тому.

«Об’єднання «Самопоміч» у Київраді була другою за кількістю представників депутатською фракцією – до її складу входило 22 депутати. Головою фракції був Сергій Гусовський.