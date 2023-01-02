Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським

Наталія Лавренюк, як і кум Путіна Віктор Медведчук, володіють одними і тими ж компаніями

В Україні на позивачку Наталія Лавренюк накладено санкції терміном на п’ять років

Цивільна дружина підсанкційного народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і бізнес-партнерка Медведчука Наталія Лавренюк наприкінці 2022 року подала позов проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

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Через Верховний суд позивачка має намір добитися визнання протиправним та скасування указу президента від 19 жовтня 2022року №726 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Цим документом глава держави ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони і стосовно Наталія Лавренюк застосував персональні санкції на п’ять років. Вона є бенефіціарним власником акціонерного товариства «НЗНП Менеджмент», акціонерного товариства «Новошахтинський завод нафтопродуктів» та товариства з обмеженою відповідальністю «Роузвуд Шиппінг». Власником цих ж компаній, за рішенням РНБО, є також кум Путіна і нардеп Віктор Медведчук.

Що цікаво: у додатку до «санкційного» указу Зеленського навпроти прізвища Наталії Лавренюк зазначено її друге ім’я – Жучкова Світлана Петрівна. У такий спосіб цивільна дружина політика намагалася обійти перші санкції, які на неї наклала Україна навесні 2021 року.

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скріншот із додатку до указу президента

«Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною. Цивільній дружині Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові. Дата і місце нарождення – ті ж. Серія і номер паспорта – ті ж. Дата отримання паспорта – та ж. ІНН – той же. Нерухомість у власності – та ж. Але тепер – Світлана Петрівна», – написав журналіст проєкту «Схеми» Максим Савчук.

Також на Наталію Лавренюк оформлена квартира в Москві вартістю $13 млн і частка в нафтовому бізнесі в Росії

За даними «Схем», Наталія Лавренюк – постійна супутниця народного депутата Тараса Козака в закордонних відрядженнях, щонайменше з 2005 року. Вони разом мандрували до Росії і Європи: літаками, автобусами та машинами. Спільних перельотів протягом 10 років журналісти нарахували більше ста – це Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюрих, різні курортні острови.