Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
Наталія Лавренюк, як і кум Путіна Віктор Медведчук, володіють одними і тими ж компаніями
колаж: glavcom.ua

В Україні на позивачку Наталія Лавренюк накладено санкції терміном на п’ять років

Цивільна дружина підсанкційного народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і бізнес-партнерка Медведчука Наталія Лавренюк наприкінці 2022 року подала позов проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Через Верховний суд позивачка має намір добитися визнання протиправним та скасування указу президента від 19 жовтня 2022року №726 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Цим документом глава держави ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони і стосовно Наталія Лавренюк застосував персональні санкції на п’ять років. Вона є бенефіціарним власником акціонерного товариства «НЗНП Менеджмент», акціонерного товариства «Новошахтинський завод нафтопродуктів» та товариства з обмеженою відповідальністю «Роузвуд Шиппінг». Власником цих ж компаній, за рішенням РНБО, є також кум Путіна і нардеп Віктор Медведчук.

Що цікаво: у додатку до «санкційного» указу Зеленського навпроти прізвища Наталії Лавренюк зазначено її друге ім’я – Жучкова Світлана Петрівна. У такий спосіб цивільна дружина політика намагалася обійти перші санкції, які на неї наклала Україна навесні 2021 року.

Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським фото 1
скріншот із додатку до указу президента

«Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною. Цивільній дружині Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові. Дата і місце нарождення – ті ж. Серія і номер паспорта – ті ж. Дата отримання паспорта – та ж. ІНН – той же. Нерухомість у власності – та ж. Але тепер – Світлана Петрівна», – написав журналіст проєкту «Схеми» Максим Савчук.

Також на Наталію Лавренюк оформлена квартира в Москві вартістю $13 млн і частка в нафтовому бізнесі в Росії

За даними «Схем», Наталія Лавренюк – постійна супутниця народного депутата Тараса Козака в закордонних відрядженнях, щонайменше з 2005 року. Вони разом мандрували до Росії і Європи: літаками, автобусами та машинами. Спільних перельотів протягом 10 років журналісти нарахували більше ста – це Париж, Ніцца, Флоренція, Рим, Лондон, Цюрих, різні курортні острови.

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук РНБО санкції Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
Скандальний Поворознюк потрапив до бази «Миротворець» (фото, відео)
Скандальний Поворознюк потрапив до бази «Миротворець» (фото, відео)
Посол України в США викрила хитрий план Путіна
Посол України в США викрила хитрий план Путіна
Банкова назвала три цілі, які вимагатиме Росія під час переговорів
Банкова назвала три цілі, які вимагатиме Росія під час переговорів
Подоляк розповів, чого найбільше боїться Путін
Подоляк розповів, чого найбільше боїться Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
34K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
31K
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
16K
Патріарх Філарет відзначає знаменну дату
15K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту