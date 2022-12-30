Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського

Медведчук проходить обвинуваченим у держзраді і причетності до терористичної організації

Нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук має намір скасувати санкції, які проти нього в Україні запровадила Рада нацбезпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідний позов 29 грудня надійшов до Верховного суду. Одіозний політик судиться з президентом Володимиром Зеленським. Він добивається, щоб суд визнав протиправним та скасував окремі положення указу президента від 19 жовтня 2022 року №726.

дані держпорталу «Судова влада України»

Цим документом було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, персональні санкції застосовано до Віктора Медведчука на п’ять років. Серед них блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборона надавати кредити і здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей тощо.

скріншот з сайту НАЗК

Як повідомляв «Главком», 20 липня Феміда залишила без розгляду позовну заяву Віктора Медведчука до президента України Володимира Зеленського у справі щодо скасування президентського указу про застосування санкцій. Він хотів через суд визнати протиправним і скасувати Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з цим документом, до Медведчука на три роки.

Суд залишив без розгляду позов Медведчука, оскільки він та його захисник проігнорували засідання без жодних поважних причин..

Нагадаємо, що 19 грудня позов до Верховного суду подала дружина Медведчука Оксана Марченко. Вона також хоче скасувати санкції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

Личаківський районний суд Львова 20 вересня звільнив з-під варти Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді і причетності до терористичної організації. З відповідним клопотанням до суду звернувся виконувач обов’язків генерального прокурора. У документі було зазначено, що є рішення уповноваженого органу про передачу Віктора Медведчука для обміну як військовополоненого. Згодом одіозного політика Україна обміняла на 200 своїх захисників, яких Росія тримала у полоні.

Після передачі Медведчука Росії ЗМІ зафіксували його разом із дружиною Оксаною Марченко в анексованому Криму. Пара перебувала у закладі харчування в Ялті.