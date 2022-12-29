Хранителька скарбів Медведчука. Підсанкційна Марченко потягнула до суду Зеленського

Верховний суд дав дружині одіозного політика час для усунення помилок у позовній заяві

Дружина нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко, яка напередодні повномасштабного вторгнення Росії покинула Україну, подала черговий позов проти президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Позов Марченко 19 грудня надійшов до Верховного суду. У ньому вона просить суд визнати протиправним та скасувати указ президента від 19 жовтня 2022 року №726 у частині застосування до неї персональних санкцій. Згідно з указом Зеленського, стосовно Марченко запроваджено 13 видів санкцій на п’ять років. До речі, в президентському указі Оксану Марченко ідентифіковано як дружину Віктора Медведчука, публічну особу і підприємницю.

скріншот із додатку до указу президента від 19 жовтня 2022 року

За даними е-декларації Медведчука за 2020 рік, Марченко є кінцевим бенефіціаром у 96 фірмах. Іще вона володіє низкою нерухомості, у тому числі в анексованому Криму; разом із чоловіком мають купу цінного і раритетного майна.

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Наразі Верховний суд залишив без руху позов дружини одіозного політика. Причина – Марченко надала копії свого паспорта та ідентифікаційного коду з недотриманням вимог Кодексу адміністративного судочинства. Тому суд дав десять днів для усунення недоліків позовної заяви.

Ймовірний поспіх Оксани Марченко з оскарженням указу Зеленського продиктований активізацією Міністерства юстиції, яке через суди стягує активи підсанкційних осіб у дохід держави. Адже 24 травня 2022 року в Україні набули чинності нові зміни до закону про санкції, які дозволяють судам застосовувати спеціальну процедуру стягнення активів за умови надання Мін’юстом відповідних доказів.

Нині вже є перші успішні прецеденти. 1 вересня Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту проти російського олігарха Володимира Євтушенкова, який в Україні під санкціями. Зокрема, конфісковано 17 об’єктів нерухомості загальною площею майже 100 тис. кв. м, а також частки російського олігарха в кількох українських фірмах: 42,09% – у ТОВ «Електрозавод-ВІТ» (Запоріжжя), 59,2% – ТОВ «ІТМ-Україна» (Київ), 59,2% – ТОВ «Смарт Диджитал Солюшнс» (Київ), 42,09% – ТОВ Науково-інженерний центр «ЗТЗ-Сервіс» (Запоріжжя); 34,21% – АТ «Український науково-дослідний проєктно-конструкторський і технологічний інститут трансформаторобудування» (Запоріжжя). Управителем вказаного майна уряд обрав Фонд державного майна.

У середині грудня антикорупційний суд постановив стягнути активи колишнього президента Віктора Януковича та близьких до нього осіб на користь держави. Із найбільш відомих активів – резиденція «Межигір’я», готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі під Києвом, квартира на Оболонській набережній, понад 31 млн грн і майже $85 тис., судно, декілька машиномісць, низка історико-культурних та матеріальних цінностей (537 одиниць), серед яких – оригінали картин, старовинні ікони, релігійні книги, у тому числі «Євангеліє», видане 1628 року; зброю, вироби зі срібла та багато іншого.

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Окремо додамо, що ще в березні 2021 року Оксана Марченко оскаржила в суді інший указ президента про застосування до неї персональних санкцій терміном на три роки. Справу розглядає Верховний суд, остаточного рішення досі немає.

Як повідомляв «Главком», Личаківський районний суд Львова 20 вересня звільнив з-під варти Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді і причетності до терористичної організації. З відповідним клопотанням до суду звернувся виконувач обов’язків генерального прокурора. У документі було зазначено, що є рішення уповноваженого органу про передачу Віктора Медведчука для обміну як військовополоненого. Згодом одіозного політика Україна обміняла на 200 своїх захисників, яких Росія тримала у полоні.

Після передачі Медведчука Росії ЗМІ зафіксували його разом із дружиною Оксаною Марченко в анексованому Криму. Пара перебувала у закладі харчування в Ялті.