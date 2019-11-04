Богдан опублікував дивне фото з вибитими зубами та синцями на обличчі



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Керівник Офісу президента України Андрій Богдан продовжує підігрівати чутки про його бійку з главою СБУ Фото: Главком

Андрій Богдан оновив у Facebook головну світлину, де він нібито із вибитими зубами і синцями на обличчі

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан оновив на своїй сторінці у Facebook головну світлину: на ній він нібито із вибитими зубами і синцями на обличчі.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що напередодні журналіст Станіслав Речинський опублікував у Facebook інформацію про нібито бійку між главою СБУ Іваном Бакановим і Андрієм Богданом.

В результаті конфлікту начебто у Богдана був вибитий зуб, тому той не з'являвся на роботі.

Після цього очільник Офісу президента закликав Баканова «більше не попадатися на його шляху». А закінчив він свій меседж фразою: «Будеш кішкам хвости крутити!», ймовірно маючи на увазі журналістку Соню Кошкіну, яка також повідомили про конфлікт Богдана і Баканова.

У неділю в Офісі президента спростували чутки про бійку Андрія Богдана та глави СБУ Івана Баканова.

Варто зазначити, що не усі користувачі Facebook оцінили креатив Богдана з головною світлиною, йому закидають підігрівання чуток щодо бійки з Бакановим.