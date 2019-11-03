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    Політика

    «Будеш кішкам хвости крутити!»: Богдан «пригрозив» главі СБУ «випити всю кров»

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    Глава Офісу президента Андрій Богдан&nbsp; - «Будеш кішкам хвости крутити!»: Богдан «пригрозив» главі СБУ «випити всю кров»
    Глава Офісу президента Андрій Богдан 
    Фото: Главком

    Очільник Офісу президента закликав Баканова «більше не попадатися на його шляху»

    Глава Офісу президента Андрій Богдан «пригрозив» голові Служби безпеки України Івану Баканову «випити всю кров».

    До публікації у Facebook Богдан прикріпив своє фото в стилі Геловіну.

    Очільник Офісу президента закликав Баканова «більше не попадатися на його шляху». А закінчив він свій меседж фразою: «Будеш кішкам хвости крутити!», ймовірно маючи на увазі журналістку Соню Кошкіну, яка повідомили про конфлікт Богдана і Баканова.

    Зазначимо, що за кілька годин до цього журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ.

    За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.

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    Інформацію Речинського підтвердила у Facebook також журналістка Соня Кошкіна. 

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    До слова, мер Києва Віталій Кличко написав заяву в поліцію на Богдана.

    СБУ бійка політика журналіст Андрій Богдан Іван Баканов Офіс президента Геловін
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