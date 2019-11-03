«Будеш кішкам хвости крутити!»: Богдан «пригрозив» главі СБУ «випити всю кров»
Очільник Офісу президента закликав Баканова «більше не попадатися на його шляху»
Глава Офісу президента Андрій Богдан «пригрозив» голові Служби безпеки України Івану Баканову «випити всю кров».
До публікації у Facebook Богдан прикріпив своє фото в стилі Геловіну.
Очільник Офісу президента закликав Баканова «більше не попадатися на його шляху». А закінчив він свій меседж фразою: «Будеш кішкам хвости крутити!», ймовірно маючи на увазі журналістку Соню Кошкіну, яка повідомили про конфлікт Богдана і Баканова.
Зазначимо, що за кілька годин до цього журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ.
За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.
Інформацію Речинського підтвердила у Facebook також журналістка Соня Кошкіна.
До слова, мер Києва Віталій Кличко написав заяву в поліцію на Богдана.