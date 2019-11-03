«Будеш кішкам хвости крутити!»: Богдан «пригрозив» главі СБУ «випити всю кров»



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Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото: Главком

Очільник Офісу президента закликав Баканова «більше не попадатися на його шляху»

Глава Офісу президента Андрій Богдан «пригрозив» голові Служби безпеки України Івану Баканову «випити всю кров».

До публікації у Facebook Богдан прикріпив своє фото в стилі Геловіну.

Очільник Офісу президента закликав Баканова «більше не попадатися на його шляху». А закінчив він свій меседж фразою: «Будеш кішкам хвости крутити!», ймовірно маючи на увазі журналістку Соню Кошкіну, яка повідомили про конфлікт Богдана і Баканова.

Зазначимо, що за кілька годин до цього журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ.

За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.

Інформацію Речинського підтвердила у Facebook також журналістка Соня Кошкіна.

До слова, мер Києва Віталій Кличко написав заяву в поліцію на Богдана.