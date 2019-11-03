У Зеленського відреагували на чутки про бійку Богдана та Баканова
Глава Офісу президента Андрій Богдан
Фото з Facebook очільника Офісу президента Богдана
В черговий раз надбанням громадськості став фейк
У Офісі президента спростували чутки про бійку Андрія Богдана та глави СБУ Івана Баканова.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у facebook.
«Ми спростовуємо цю інформацію, хоч в особливому спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру», – написав Тимошенко.
Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан «пригрозив» голові Служби безпеки України Івану Баканову «випити всю кров».
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