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    Політика

    У Зеленського відреагували на чутки про бійку Богдана та Баканова

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    <p>Глава Офісу президента Андрій Богдан&nbsp;</p> - У Зеленського відреагували на чутки про бійку Богдана та Баканова

    Глава Офісу президента Андрій Богдан 

    Фото з Facebook очільника Офісу президента Богдана

    В черговий раз надбанням громадськості став фейк

    У Офісі президента спростували чутки про бійку Андрія Богдана та глави СБУ Івана Баканова.

    Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у facebook.

    «Ми спростовуємо цю інформацію, хоч в особливому спростування вона не потребує, бо є вигаданою від початку і до кінця. В черговий раз надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якусь довіру», – написав Тимошенко.

    Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан «пригрозив» голові Служби безпеки України Івану Баканову «випити всю кров».

    Читайте також: «95 квартал» в своєму новому виступі поглузував з президента України Володимира Зеленського, його прес-секретарки Юлії Мендель, очільника Служби безпеки України Івана Баканова та народних депутатів.
    Андрій Богдан Кирило Тимошенко Іван Баканов
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