Богдан поскаржився у Facebook на «скукатіщу». Йому багато чого запропонували користувачі мережі



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Голова Офісу президента України Андрій Богдан

Порадили почати посадки, звільнити Сороса і прожити на одну пенсію

Голова Офісу президента України Андрій Богдан вирішив сповістити користувачів соціальної мережі про те, що він відчуває «скукатіщу».

Відповідний пост Андрій Богдан розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник написав «скукатіща» чорним шрифтом на пастельному рожево-блакитному тлі зі спіраллю. Ніяких приписок він більше не робив.

Користувачі відреагували на це послання з гумором, розгорнувши в коментарях масу пропозицій про те, чим би глава Офісу президента міг зайнятися для того, щоб розвіяти себе.

Так, народний депутат України Максим Бужанський запропонував посадити Петра Порошенка, щоб зайняти себе чимось.

«Петра Олексійовича садити треба, ось де вічне свято», – з усміхненої дужкою написав депутат.

«Дивись шоб саділка не зламалася.. сажатель мамкін», – відповіли Бужанському користувачі.

Користувачка Лілія Медведєва запропонувала Богдану зіграти в квест на виживання.

«Тю, можу ідейку для веселощів підказати, причому іржати щодня і цілодобово будете.))) Це гра, квест, називається «вижити і не здохнути на пенсію» в дві тисячі))) Спробуйте, реально весело!!!», – розповідає вона.

Інший користувач натякає на фейк з «бійкою Богдана з головою СБУ Бакановим і пропонує знову «розім’ятися». «Баканов розім’явся, чекає в ОП, тому не спізнюйся!».