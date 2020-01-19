В роботі месенджера WhatsApp стався світовий збій



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В сервісі WhatsApp виявили уразливість

В роботі WhatsApp стався світовий збій. На роботу месенджера скаржаться мешканці країн Європи та Азії, Латинської Америки, Росії і Африки, свідчать дані Downdetector.

У Росії збій відзначили жителі Москви, Санкт-Петербурга, Казані, Єкатеринбурга, Уфи, Новосибірська, Томська і Іркутська.

В Європі збій зафіксований в Іспанії, Португалії, Німеччині, Нідерландах, Австрії, Швейцарії, Італії, Румунії, Польщі, Норвегії та Фінляндії. Також збої відзначаються в Бразилії, ПАР, Малайзії, Саудівській Аравії, Єгипті, Сінгапурі, ОАЕ та Індії.

Раніше повідомлялося, що в сервісі WhatsApp виявилася уразливість, яка дозволяла зловмисникам зламувати пристрої користувачів і викрадати їх дані. Однак співробітникам Facebook вдалося усунути лазівку.

Нагадаємо, WhatsApp видалили з магазину додатків.

Як повідомлялося, у мессенджері WhatsApp знайшли «новорічний» вірус.