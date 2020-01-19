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    У світі

    В роботі месенджера WhatsApp стався світовий збій

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    В роботі месенджера WhatsApp стався світовий збій

    В сервісі WhatsApp виявили уразливість

    В роботі WhatsApp стався світовий збій. На роботу месенджера скаржаться мешканці країн Європи та Азії, Латинської Америки, Росії і Африки, свідчать дані Downdetector.

    У Росії збій відзначили жителі Москви, Санкт-Петербурга, Казані, Єкатеринбурга, Уфи, Новосибірська, Томська і Іркутська.

    В Європі збій зафіксований в Іспанії, Португалії, Німеччині, Нідерландах, Австрії, Швейцарії, Італії, Румунії, Польщі, Норвегії та Фінляндії. Також збої відзначаються в Бразилії, ПАР, Малайзії, Саудівській Аравії, Єгипті, Сінгапурі, ОАЕ та Індії.

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    Раніше повідомлялося, що в сервісі WhatsApp виявилася уразливість, яка дозволяла зловмисникам зламувати пристрої користувачів і викрадати їх дані. Однак співробітникам Facebook вдалося усунути лазівку.

    Нагадаємо, WhatsApp видалили з магазину додатків.

    Як повідомлялося, у мессенджері WhatsApp знайшли «новорічний» вірус.

    Facebook мессенджер вірус
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