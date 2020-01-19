Снежные произведения пешего искусства: впечатляющие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геометрические фигуры, фракталы и узоры огромных размеров появляются на заснеженных склонах благодаря стараниям Саймона Бека — бывшего инженера из Лондона и нынешнего жителя французских Альп

Первые работы на снегу Бек начал рисовать в 2004 году, а в 2010-м завел страницу на Facebook, чтобы поделиться с миром результатами своего хобби. Снимки его «картин» стали вирусными: сложнейшие узоры, занимающие сотни квадратных метров, поражали воображение поклонников по всему миру.

К слову, самая большая работа Бека — четырехлистный клевер на замерзшем водохранилище во Франции размером в шесть футбольных полей, нарисованный за 32 часа в течение четырех дней.

Все инсталляции Саймон Бек создает один. Сначала он чертит на бумаге детальный проект, а затем «рисует» его, прогуливаясь по снегу. В среднем на одну «снежную картину» уходит целый день, за это время художник совершает десятки тысяч шагов.

Выдающиеся произведения «пешего» искусства привлекают к Беку предложения украсить узорами заповедники, пляжи и резервации. В настоящее время художник шагает по равнинам и склонам в окрестностях курортного города Сильверторн (штат Колорадо), оставляя свои узорчатые следы.

«Главное воспоминание, которое останется со мной после этой поездки — это мягкий снег, который сдувает даже слабый ветер. Здесь совсем не так, как дома, в Альпах», — рассказал Бек.

В Сильвертоне ему удалось закончить лишь два рисунка — ветер уничтожает все вытоптанные труды.

Чаще всего Бека спрашивают, не разочарован ли он стремительной недолговечностью своих работ. «Пока погодные условия достаточно стабильны, чтобы мы успели сфотографировать мои рисунки», — отвечает художник.