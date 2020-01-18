Ексглаву ДАІ України затримали за п’яне водіння



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У чоловіка знайшли посвідчення МВС Фото: pitbullkiev / Facebook

Єршов чинив опір і 6−8 співробітників намагалися його затримати

Увечері в суботу, 18 січня, в Києві затримали експолковника міліції, колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова за водіння в нетверезому стані.

Про це повідомляє паблік в facebook Pitbull Kiev.

Активісти помітили, як напідпитку водій сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за ним.

«Манера їзди у автомобіля була явно неадекватна, швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину (в спальному районі) і створювала не одну аварійну ситуацію», — наголошується в спільноті.

Незабаром під'їхали патрульні, які помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння і зажадали документи.

«Починається процес затримання. Пан Єршов чинить опір і десь близько 6−8 співробітників намагаються кілька хвилин затримати водія. Успішно. Чоловік на землі, наручники на руках. В цей час його дружина ходить і просить всіх не знімати на камери, вимовляючи що це «не правильно», він полковник. Далі процедура проходження драгера, медзасвідчення — від яких він відмовився», — наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 25 листопада до 1 грудня, київські патрульні склали 229 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

Зокрема, 25 листопада близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.