  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ексглаву ДАІ України затримали за п’яне водіння

    • Розсилка
    У чоловіка знайшли посвідчення МВС - Ексглаву ДАІ України затримали за п’яне водіння
    У чоловіка знайшли посвідчення МВС
    Фото: pitbullkiev / Facebook

    Єршов чинив опір і 6−8 співробітників намагалися його затримати

    Увечері в суботу, 18 січня, в Києві затримали експолковника міліції, колишнього начальника Державної автомобільної інспекції Олександра Єршова за водіння в нетверезому стані.

    Про це повідомляє паблік в facebook Pitbull Kiev.

    Активісти помітили, як напідпитку водій сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за ним.

    «Манера їзди у автомобіля була явно неадекватна, швидкість місцями перевищувала 100 кілометрів на годину (в спальному районі) і створювала не одну аварійну ситуацію», — наголошується в спільноті.

    Незабаром під'їхали патрульні, які помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння і зажадали документи.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Ексглаву ДАІ України затримали за п’яне водіння
    Ексглаву ДАІ України затримали за п’яне водіння
    Ексглаву ДАІ України затримали за п’яне водіння
    Ексглаву ДАІ України затримали за п’яне водіння
    Фото: pitbullkiev / Facebook

    «Починається процес затримання. Пан Єршов чинить опір і десь близько 6−8 співробітників намагаються кілька хвилин затримати водія. Успішно. Чоловік на землі, наручники на руках. В цей час його дружина ходить і просить всіх не знімати на камери, вимовляючи що це «не правильно», він полковник. Далі процедура проходження драгера, медзасвідчення — від яких він відмовився», — наголошується в повідомленні.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень, з 25 листопада до 1 грудня, київські патрульні склали 229 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

    Зокрема, 25 листопада близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.

    Київ документи водій активісти Facebook чоловік дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ