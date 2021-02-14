Смерть українського посла в Китаї. Богдан назвав винного

Богдан заявив, що пів року один пі*арас тероризував його звільненням» через те, що він «людина Богдана»

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що останні пів року один під**ас тероризував посла України в Китаї Сергія Камишева звільненням, тому що «людина Богдана».

Про це Богдан написав на своїй сторінці в Facebook.

«Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї. Останні пів року один підарас тероризував його звільненням, тому що «людина Богдана». Тупому виродку незрозуміло що таке професіоналізм і незрозуміло що таке інтереси держави. Ти будеш сидіти...», – написав Богдан.

Нагадаємо, у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Він обіймав посаду з 2019 року.

У коментарі виданню DT.UA причиною смерті дипломата відомство назвало обширний інфаркт.

Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський замінив на цій посаді Олега Дьоміна. Камишев займав цю ж посаду в 2004–2009 роках. Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ, куди прийшов у 1994 році. Серед них пост першого секретаря і радника посла України в Єгипті. Також був тимчасовим повіреним у Сирії та Лівані, де також очолював дипломатичну місію.

Під час першого терміну роботи послом України в Китаї також представляв інтереси країни в сусідніх Монголії та Північній Кореї.

У 2010 році обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи Азарова, а потім працював заступником керівника секретаріату Кабміну. З цієї посади був звільнений у квітні 2014 року.

В останні тижні в стосунках Києва і Пекіна виникла напруженість, пов'язана з введенням Україною санкцій проти китайських інвесторів «Мотор Січ» – найбільшого українського виробника авідвігателей. МЗС КНР направило МЗС України ноту, в якій в безпрецедентно жорсткому тоні висловило стурбованість діями української влади.