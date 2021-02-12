Чоловіка розірвало на шматки: з’явились фото та відео з місця вибуху в Києві

Правоохоронці встановлюють, що саме вибухнуло на дитячому майданчику

Вибух, який сьогодні стався на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі, 35 в Києві, був дуже потужний.

Внаслідок вибуху загинув чоловік. Нещасного просто розірвало на шматки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ» з місця події.

Лише дивом, у момент вибуху на майданчику не було дітей. Також поряд із місцем вибуху знаходиться дитячий садочок.

Що саме вибухнуло, наразі невідомо.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, рятувальники, швидка допомога.

Територія дитячого майданчика огороджена стрічкою. Там тривають слідчі дії, і туди нікого не пускають.

Як повідомлялося, інформація про вибух надійшла до поліції Києва близько о 15:00. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.