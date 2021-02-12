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    Чоловіка розірвало на шматки: з’явились фото та відео з місця вибуху в Києві

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    На місці працює слідчо-оперативна група, медики, вибухотехніки - Чоловіка розірвало на шматки: з’явились фото та відео з місця вибуху в Києві
    На місці працює слідчо-оперативна група, медики, вибухотехніки
    Фото: Магнолія-ТВ

    Правоохоронці встановлюють, що саме вибухнуло на дитячому майданчику

    Вибух, який сьогодні стався на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі, 35 в Києві, був дуже потужний.

    Внаслідок вибуху загинув чоловік. Нещасного просто розірвало на шматки. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ» з місця події.

    Лише дивом, у момент вибуху на майданчику не було дітей. Також поряд із місцем вибуху знаходиться дитячий садочок.

    Що саме вибухнуло, наразі невідомо.

    На місці працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, рятувальники, швидка допомога.

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    Чоловіка розірвало на шматки: з’явились фото та відео з місця вибуху в Києві
    Чоловіка розірвало на шматки: з’явились фото та відео з місця вибуху в Києві

    Територія дитячого майданчика огороджена стрічкою. Там тривають слідчі дії, і туди нікого не пускають.

    Як повідомлялося, інформація про вибух надійшла до поліції Києва близько о 15:00. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.

    Теги: Національна поліція України вибух трагедія Київ смерть чоловік
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