Помер посол України в Китаї Камишев

Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року

У віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Він обіймав посаду з 2019 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Причина смерті офіційно не названа.

«Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким», – написав Кулеба.

Сумна новина… На 65 році життя помер Посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу. Світла пам'ять і щирі співчуття близьким. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2021

Камишев був чинним послом України в Китаї з 2019 року. Тоді президент Володимир Зеленський замінив на цій посаді Олега Дьоміна. Камишев займав цю ж посаду в 2004–2009 роках. Тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ, куди прийшов у 1994 році. Серед них пост першого секретаря і радника посла України в Єгипті. Також був тимчасовим повіреним у Сирії та Лівані, де також очолював дипломатичну місію.

Під час першого терміну роботи послом України в Китаї також представляв інтереси країни в сусідніх Монголії та Північній Кореї.

У 2010 році обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів в уряді Миколи Азарова, а потім працював заступником керівника секретаріату Кабміну. З цієї посади був звільнений у квітні 2014 року.

У коментарі виданню DT.UA причиною смерті дипломата відомство назвало обширний інфаркт.

В останні тижні в стосунках Києва і Пекіна виникла напруженість, пов'язана з введенням Україною санкцій проти китайських інвесторів «Мотор Січ» – найбільшого українського виробника авідвігателей. МЗС КНР направило МЗС України ноту, в якій в безпрецедентно жорсткому тоні висловило стурбованість діями української влади.