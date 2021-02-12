У Чернігові сміттєвоз роздавив жінку

Водію загрожує до восьми років позбавлення волі

Потерпіла впала під колеса автомобіля, коли той якраз рушив з місця

В Чернігові зранку 12 лютого під колесами сміттєвоза загинула жінка. Трагедія сталася на вулиці Шевчука.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

«Поліція встановила, що водій автомобіля ЗІЛ, під час спроби виїзду із засніженої колії, наїхав на пішохода. За попередньою інформацією, 52-річна жінка підковзнулася і впала під колеса автомобіля в момент, коли той рушив з місця», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ДТП пішохід загинула на місці.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий відкрив провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Згідно з нею, максимальне покарання – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами ще на три роки.

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