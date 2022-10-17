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Болгарський політик пояснив, чим загрожує Європі прийом російських дезертирів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Болгарський політик пояснив, чим загрожує Європі прийом російських дезертирів
Європейців попередили, що росіяни, які тікають від мобілізації, – зовсім не жертви путінського режиму
фото з відкритих джерел

Ексміністр оборони Болгарії: Необхідно дуже серйозно ставитись до загроз з боку Росії

Колишній міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов у інтерв’ю «Главкому» попереджає, щоу Болгарію під виглядом дезертирів від мобілізації можуть закинути представників російських спецслужб. 

«Болгарія – досить важлива ціль для гібридних атак Росії. І як при конвенційних атаках, так і при гібридних, зазвичай є ескалація зусиль, а при отриманому успіху – експлуатація успіху. Я очікую, що якщо Кремль не досягне швидкого успіху в поточних гібридних атаках на Болгарію – буде ескалація, яка може призвести до диверсійних дій. Але навіть при досягненні Кремлем мінімально позитивного результату це не буде закінченням атак, це буде сигналом до розвитку успіху. І тому Болгарії необхідно дуже серйозно ставитись до цих загроз», – розповів Шаламанов.

Він вважає, що Рада з безпеки Болгарії повинна розглянути всі сценарії з прямою загрозою країні, щоб вжити відповідних заходів.

«Ще місяць тому, коли в Росії було оголошено мобілізацію, я говорив, що Рада з безпеки повинна розглянути всі сценарії з прямою загрозою Болгарії, щоб вжити відповідних заходів. Вони повинні стосуватися, насамперед, і посилення контррозвідувального режиму, захисту критичної інфраструктури, підвищення рівня кіберзахисту, підготовки до захисту населення на випадок ядерної або хімічної аварії, і навіть ескалації війни з використанням ядерної та хімічної зброї», - пояснив ексміністр оборони Болгарії.

Шаламанов підкреслив, що наразі дуже актуальним є вжиття заходів щодо недопущення інфільтрації до країни представників російських спецслужб під виглядом дезертирів від мобілізації.

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Теги: Болгарія міністр населення

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