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    Політика

    Бойко позбавив Рабіновича статусу довіреної особи

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    <p>Рабінович був довіреною особою Бойка 20 днів</p> <div></div> - Бойко позбавив Рабіновича статусу довіреної особи

    Рабінович був довіреною особою Бойка 20 днів

    Рішення було прийняте ЦВК

    Кандидат на пост президента Юрій Бойко відкликав статус довіреної особи у Вадима Рабіновича на виборах. Про це стало відомо з рішення Центральної виборчої комісії.

    У ньому йдеться, що до ЦВК 12 лютого надійшла заява Бойка про відкликання. Розглянувши її, відомство відповідно до наявного законодавства скасувало 15 лютого реєстрацію Рабіновича як довіреної особи Бойка.

    ЦВК зобов’язала Рабіновича також повернути посвідчення довіреної особи.

    Рабінович був довіреною особою Бойка з 25 січня.

    Нагадаємо, відповідно до опитування КМІС Юрій Бойко залишається єдиним кандидатом з першої п’ятірки, в якого в Петра Порошенка є шанси виграти на виборах. Наразі Бойко на четвертому місці і майже немає шансів потрапити до другого туру.

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