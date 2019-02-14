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    Соціологія від КМІС: Порошенко в другому турі програє Зеленському і Тимошенко

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    За даними соцопитування&nbsp;Юлії Тимошенко чинний президент поступається в півтора рази, а Володимиру Зеленському &ndash; у два - Соціологія від КМІС: Порошенко в другому турі програє Зеленському і Тимошенко
    За даними соцопитування Юлії Тимошенко чинний президент поступається в півтора рази, а Володимиру Зеленському – у два

    КМІС провів всеукраїнське дослідження громадської думки методом особистого інтерв'ю-опитування 2007 осіб

    Якщо Петро Порошенко потрапить до другого туру, то він програє і Володимиру Зеленському, і Юлії Тимошенко Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 31 січня по 10 лютого 2019 року.

    Юлії Тимошенко чинний президент поступається в півтора рази, а Володимиру Зеленському – у два.

    Єдиним кандидатом з першої п’ятірки, в якого в Петра Порошенка є шанси виграти, – залишається Юрій Бойко. Але він наразі на четвертому місці і майже немає шансів потрапити до другого туру.

    КМІС провів всеукраїнське дослідження громадської думки на замовлення клієнта методом особистого інтерв'ю-опитування 2007 осіб, які проживають в 134 населених пунктах усіх регіонів України. Опитування не проводився в окупованих територіях.

    Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

    Також нагадаємо, що міжнародні букмекери продовжують слідкувати за виборчою кампанією в Україні. Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори Bwin, головним фаворитом виборчих перегонів продовжує залишатися чинний президент України Петро Порошенко. За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.95. 

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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