Соціологія від КМІС: Порошенко в другому турі програє Зеленському і Тимошенко



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За даними соцопитування Юлії Тимошенко чинний президент поступається в півтора рази, а Володимиру Зеленському – у два

КМІС провів всеукраїнське дослідження громадської думки методом особистого інтерв'ю-опитування 2007 осіб

Якщо Петро Порошенко потрапить до другого туру, то він програє і Володимиру Зеленському, і Юлії Тимошенко Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 31 січня по 10 лютого 2019 року.

Юлії Тимошенко чинний президент поступається в півтора рази, а Володимиру Зеленському – у два.

Єдиним кандидатом з першої п’ятірки, в якого в Петра Порошенка є шанси виграти, – залишається Юрій Бойко. Але він наразі на четвертому місці і майже немає шансів потрапити до другого туру.

КМІС провів всеукраїнське дослідження громадської думки на замовлення клієнта методом особистого інтерв'ю-опитування 2007 осіб, які проживають в 134 населених пунктах усіх регіонів України. Опитування не проводився в окупованих територіях.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Також нагадаємо, що міжнародні букмекери продовжують слідкувати за виборчою кампанією в Україні. Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори Bwin, головним фаворитом виборчих перегонів продовжує залишатися чинний президент України Петро Порошенко. За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.95.

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Джерело: Інтерфакс-Україна