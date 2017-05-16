Бойко: Скандал з буровими вишками - справа рук «молодої команди» Януковича

Організатори скандалу з буровими вишками переслідували конкретну мету - моє звільнення з посади міністра енергетики, - Юрій Бойко

Ініціаторами скандалу навколо закупівлі бурових установок для «Чорноморнафтогазу» в 2011-2013 роках були представники так званої «молодої команди» з оточення Віктора Януковича. Про це заявив в ефірі 112 каналу глава «Опозиційного блоку» Юрій Бойко під час обговорення брифінгу генерального прокурора Юрія Луценка,



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Одна з «вишок Бойка»

Організатори скандалу з буровими вишками переслідували конкретну мету - моє звільнення з посади міністра енергетики, - Юрій Бойко

Ініціаторами скандалу навколо закупівлі бурових установок для «Чорноморнафтогазу» в 2011-2013 роках були представники так званої «молодої команди» з оточення Віктора Януковича. Про це заявив в ефірі 112 каналу глава «Опозиційного блоку» Юрій Бойко під час обговорення брифінгу генерального прокурора Юрія Луценка, який повідомив про перші результати слідства щодо бурових установок.

Бойко повідомив, що проти нього була розгорнута потужна «брудна» кампанія з однією метою - звільнення з посади міністра енергетики. І справа закупівлі бурових установок було тільки причиною для дискредитації, яка була узгоджена з оточенням екс-президента України Віктора Януковича.

«Після закупівлі бурових в 2011 році Міністерство енергетики та я особисто, опинилися під шквальним вогнем критики і розгорнутої замовної інформаційної кампанії. Основними причинами цього були: по-перше, таким чином реальні організатори закупівлі бурових намагалися замести сліди і перекласти відповідальність на мене. По-друге, була спроба звільнити мене з посади міністра бо у так званої «молодої» команди Януковича були свої плани на міністерство», - заявив він.

Також Бойко зазначив, що Міністерство палива та енергетики не мало відношення і юридично не могло приймати до процесу закупівлі бурових установок для видобутку газу на Чорноморському шельфі.

«У нас не було повноважень це робити. Згідно законодавства, цим займаються господарюючі суб'єкти і проведенням тендера займалася одна з дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України», - заявив він.

Проте глава «Опозиційного блоку» впевнений, що на той момент Україні були потрібні нові технології - морські бурові установки сучасного «хай-тек» класу. Закупівля установок дозволила вже в 2013 році компанії «Чорноморнафтогаз» в два рази збільшити видобуток газу на шельфі Чорного моря.

Як відомо, генеральний прокурор України Юрій Луценко розкрив частину інформації слідства щодо закупівлі сучасних морських бурових установок для компанії «Чорноморнафтогаз» в 2011-2013 роках. Згідно результатів розслідування незаконну вигоду переслідували колишній президент Віктор Янукович і екс-глава НБУ Сергій Арбузов, які отримали 95 млн доларів від угоди по покупці двох бурових установок за завищеними цінами. Також з виступу Луценка стало відомо, що екс-віце-прем'єр-міністр і нинішній глава «Опозиційного блоку» Юрій Бойко не отримував вигоду і не має відношення до незаконної схемі із закупівлі бурових установок.

Також генеральний прокурор Луценко оприлюднив частину показань одного зі свідків у цій справі: «Як особа, яка власною працею брала участь у вищевказаному злочині, я можу свідчити, що в результаті проведення операцій при закупівлі бурових установок В312 і В319 присвоєні грошові кошти були розподілені наступним чином: 95 млн доларів перераховано на рахунки компаній, які підконтрольні Януковичу і Арбузову». Ще понад 45 млн. дол. отримали діючі високопоставлені співробітники «Нафтогазу України» і «Чорноморнафтогазу».

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