Генпрокуратура не довела причетність Бойка до оборудок з вишками

Луценко стверджує, що слідчі не знайшли доказів привласнення коштів

Генеральна прокуратура України не довела причетність народного депутата від «Опозиційного блоку», екс-міністра енергетики Юрія Бойка до схем розкрадання коштів на закупівлі бурових установок для «Чорноморнафтогазу». Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу. «На сьогоднішній момент у нас



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Юрій Бойко

Луценко стверджує, що слідчі не знайшли доказів привласнення коштів

Генеральна прокуратура України не довела причетність народного депутата від «Опозиційного блоку», екс-міністра енергетики Юрія Бойка до схем розкрадання коштів на закупівлі бурових установок для «Чорноморнафтогазу». Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко на брифінгу.

«На сьогоднішній момент у нас немає ніяких доказів того, що Бойко отримав кошти, отримані злочинним шляхом», — заявив він.

Генпрокурор розповів, що Бойко не є фігурантом кримінальної справи.

«Він був допитаний і буде допитаний. Зараз ми не маємо прямих доказів його участі крім одного елемента, коли він підписував зміну фінансового плану», — додав Луценко.

Нагадаємо, 31 січня Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову і екс-голові Нацбанку Сергію Арбузову.

Після чого, нардеп Сергій Лещенко заявив, Юрій Луценко оголосив про підозру та у розшук екс-прем’єра Миколу Азарова та екс-главу Нацбанку Сергія Арбузова невипадково, а через бажання виправдатися перед суспільством за свою відпустку на Сейшельських островах.

«Луценко вирішив не напружуватися і перебити негатив вирішив двома підозрами - Арбузову і Азарову. Їм не шкода, а Луценку приємно. Щоправда, заковика є - в обох справах, і по зрідженому газу, і по «вишках» раніше проходив Бойко (нардеп від Опоблоку Юрій Бойко, - «Главком»). Були навіть готові подання до парламенту на його затримання і арешт. Були, та загули», - написав Лещенко.

Парламентар наголосив, що в одній справі Бойко тепер просто свідок (щодо зрідженого газу), а «щодо вишок Луценко нещодавно назвав їх «вишками Кацуби», але ніяк не Бойка».

«Звичайно, притягати Бойка до відповідальності не так приємно, як Арбузова з Азаровим - він ще в Україні, має великі фінансові можливості і навіть контролює зі своїми дружками телеканал «Інтер». Тому використовувати Бойка заради прикриття Сейшел - це нерівноцінний обмін, я вважаю», - підкреслив нардеп.