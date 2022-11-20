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Британська розвідка повідомила про розкол армії РФ через погане керівництво

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила про розкол армії РФ через погане керівництво
Дві роти після загибелі їх командира втекли з поля бою
фото з відкритих джерел

На Херсонщині росіяни знищили значну частину техніки, аби вона не дісталася українським військам

Російська армія розколота через погане керівництво на нижчому рівні, незважаючи на певні успіхи під командуванням недавно призначеного генерала Сергія Суровікіна. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

Нещодавній відступ Росії з правого берега Дніпра у Херсонській області був більш організованим, ніж попередні. Британська розвідка зазначає, що втрати транспортних засобів, ймовірно, обчислювалися десятками, а не сотнями. Крім того, росіяни знищили значну частину техніки, аби вона не дісталася українським військам.

«Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна. Однак сили все ще розколоті через погане керівництво молодшого та середнього рівня та культуру прикриття», – йдеться у повідомленні.

Як приклад розвідка назвала інцидент, що стався з російськими військовими Східного округу. Дві роти після загибелі їх командира втекли з поля бою. Інші російські офіцери, ймовірно, збрехали про це, намагаючись приховати інцидент.

Нагадаємо, розпочалася двісті сімдесята доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

Теги: розвідка Міноборони армія втрати британська розвідка Бахмут росіяни

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