Буданов пояснив роль Кірєєва у переговорах з Росією
Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, яку роль виконував банкір Денис Кірєєв на перемовинах у Гомелі. Про це Буданов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення він був членом делегації України на переговорах у Гомелі 28 лютого.
«Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час», – сказав начальник ГУР.
Він також додав, що Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону.
Буданов вважає, що ті, хто вбив Кірєєва, мали на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога.
«Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю», – зазначив Буданов.
Нагадаємо, що 5 березня у засобах масової інформації з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України застрелила члена української делегації на переговорах із Росією Дениса Кірєєва. Його начебто підозрювали у державній зраді.
Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Кірєєв загинув під час виконання спеціального завдання.
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