Буданов пояснив роль Кірєєва у переговорах з Росією

Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, яку роль виконував банкір Денис Кірєєв на перемовинах у Гомелі. Про це Буданов розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

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Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення він був членом делегації України на переговорах у Гомелі 28 лютого.

«Оскільки людина вже загинула, ми можемо про це казати: головне завдання, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час», – сказав начальник ГУР.

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Він також додав, що Кірєєв особисто знав двох осіб з того переговорного процесу, які представляли російську сторону.

Буданов вважає, що ті, хто вбив Кірєєва, мали на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес для того, щоб дозволити нашим ЗСУ, скажімо так, зробити певні дії по відсічі ворога. ​

«Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. Думаю, ви гарно маєте це пам’ятати. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз підкреслюю», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, що 5 березня у засобах масової інформації з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України застрелила члена української делегації на переговорах із Росією Дениса Кірєєва. Його начебто підозрювали у державній зраді.

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Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Кірєєв загинув під час виконання спеціального завдання.