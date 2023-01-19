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Буданов розповів, завдяки кому Київ вистояв на початку вторгнення РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Буданов розповів, завдяки кому Київ вистояв на початку вторгнення РФ
Київ був за крок від окупації військами РФ
фото: Sopa Images

23 лютого Кірєєв передав дані ГУР про те, що вранці кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ про початок війни

Українській розвідці стало відомо, що кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення 23 лютого. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, інформацію передав банкір Денис Кірєєв, який працював в українських підрозділах Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank, а також у Ощадбанку. У березні він загинув під час затримання СБУ, але Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило, що Кірєєв співпрацював із розвідкою та загинув під час виконання спеціального завдання.

Глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що працювати на розвідку Кірєєв почав навесні 2021 року, коли почали з’являтися перші повідомлення у ЗМІ щодо того, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну.

«У нього було необхідне коло знайомств. Через нього здійснювалися фінансові операції. Він мав контакт із усіма, зокрема й дуже впливовими людьми», – заявив Буданов.

За його словами, Кірєєв погодився й почав з іще одним співробітником розвідки їздити до РФ, отримаючи інформацію через свої джерела.

«Він отримував інформацію про все. Світ спецслужб та світ фінансів завжди пов’язані, як і світ криміналу, принаймні у наших країнах», – повідомив Буданов.

Він повідомив, що 23 лютого Кірєєв передав дані ГУР про те, що вранці кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ про початок війни, та підкреслив, що однією з цілей окупантів буде аеропорт у Гостомелі для подальшого захоплення Києва.

«Якби не Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий», – повідомив Буданов.

Після провалів росіян швидко захопити столицю Буданов попросив Кірєєва увійти до складу делегації на російсько-українських переговорах у Білорусі. Перед другим туром переговорів 3 березня Кірєєв був затриманий співробітниками СБУ й через півтори години співробітників військової поліції було викликано до місця виявлення тіла Дениса Кірєєва. Кірєєв похований із військовими почестями на Байковому цвинтарі в Києві.

Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

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Теги: війна Україна росія розвідка наступ

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