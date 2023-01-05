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Росія більше не становить військової загрози світу – Буданов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія більше не становить військової загрози світу – Буданов
Буданов зазначив, що атаки на РФ продовжаться й будуть просуватися все далі і далі вглиб її території
фото з відкритих джерел

Буданов: «Наша мета – і ми її досягнемо – це повернення до кордонів 1991 року»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія більше не становить військової загрози світу. Але при цьому голова розвідки зазначає, що найгарячіші бої за визволення України розпочнуться у березні. Про це Буданов заявив в інтерв'ю АВС News.

«Наша мета – і ми її досягнемо – це повернення до кордонів 1991 року, до України, визнаної усіма суб'єктами міжнародного права».

Що ж до майбутнього Росії – є кілька сценаріїв, але суть зрозуміла: «Не треба боятися перетворення Росії, це лише піде на користь усьому світу. Росія більше не становить військової загрози світу, це просто вигадка».

Єдиною проблемою, що залишається, є російський ядерний арсенал і неконтрольований режим, який приведе «весь світ до розуміння необхідності денуклеаризації Росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом».

Буданов також зазначив, що атаки на РФ продовжаться й будуть просуватися все далі і далі вглиб території Росії. Щодо відповідальності України у цих ударах, генерал-майор Кирило Буданов зможе дати коментар лише після закінчення війни.

Голова розвідки також зазначив, що є надія на постачання американських бойових машин «Бредлі» до України найближчим часом. «Ми чекаємо на них. Ми дуже сподіваємось на них. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів».

Раніше Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

Нагадаємо, 4 січня головному розвіднику України, начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майору, повному кавалеру ордена «За мужність» Кирилу Буданову виповнилося 37 років.

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Теги: росія війна Кирило Буданов

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