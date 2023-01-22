Навіщо вбили Кірєєва? Буданов розкрив подробиці загибелі банкіра

Денис Кірєєв – співробітник ГУР, якого вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю

Загиблий банкір Денис Кірєєв, який нібито попередив українську розвідку про наказ диктатора Росії Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення і якого СБУ звинуватила у держзраді, не був російським шпигуном. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Чи був Кірєєв російським шпигуном, однозначно ні, не був. Це, мабуть, єдине, що я вам прокоментую», – наголосив Буданов.

Буданов на уточнювальне запитання щодо Кірєєва наголосив, що як керівник української розвідки впевнений, що Кірєєв, який співпрацював з ГУР, не був подвійним агентом. Крім того, каже Буданов, Денис Кірєєв проходив усі перевірки у ГУР, в тому числі і на детекторі брехні.

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Також, як розповів Буданов, він був особисто знайомий з Кірєєвим. Пригадує, що вперше його побачив, коли був ще молодим офіцером. Каже, що це було на одному із заходів із тодішнім керівництвом ГУР.

«Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю від 2009 року. Це просто для розуміння вам. Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури. На одному з таких заходів, коли я ще був молодим офіцером, вперше в житті я його і побачив. І вагомим, на мій погляд, моїм аргументом буде те, що він проходив усі перевірки тут, в тому числі і на детекторі брехні. Це теж задокументовано, записано і все лежить тут в архівах», – розповів Буданов.

Очільник розвідки також зауважив, Денис Кірєєв – співробітник ГУР, якого вбили в автівці СБУ, а тіло викинули на вулицю. Кирило Буданов каже, що він «чудово знає людей, які стратили Кірєєва» і що з приводу цього вбивства він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова.

Навіщо вбили Кірєєва? Головним його завдання від ГУР було затягнути перемовини із Росією, щоб виграти час, каже Буданов. А метою його вбивства – зірвати це завдання і завадити ЗСУ «зробити певні дії по відсічі ворога», вважає він.

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«Якщо ви пам’ятаєте ті події, то тоді ситуація була близька до критичної. І була певна кількість людей, яка, скажімо так, не дуже хотіла, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка».

Нагадаємо, що 5 березня у засобах масової інформації з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України застрелила члена української делегації на переговорах із Росією Дениса Кірєєва. Його начебто підозрювали у державній зраді.

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Кірєєв загинув під час виконання спеціального завдання.