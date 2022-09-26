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Буде відповідальність для всіх. Зеленський розповів про трибунал для РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Буде відповідальність для всіх. Зеленський розповів про трибунал для РФ
Гарант розповів про створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії
фото: Офіс президента

Трибунал матиме юрисдикцію розслідувати та притягувати до відповідальності за злочини найвище керівництво Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок послам 30-и держав вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії. Про це він розповів під час відеозвернення.

«Складність залучення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже докладно, дуже ретельно опрацьовуємо цей проєкт», – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що ніхто не сумнівається, що трибунал буде і настане відповідальність для всіх, хто розв'язав цю злочинну війну проти України та свободи в Європі.

Передбачається, що спеціальний трибунал матиме юрисдикцію розслідувати та притягувати до відповідальності за злочини агресії проти України найвище політичне та військове керівництво Росії – президент та інші топчиновники РФ, у тому числі члени Ради національної безпеки, які санкціонували військову агресію проти України.

«Ми зважили всі існуючі механізми, включаючи резолюції ООН, провели консультації з найвідомішими юристами-міжнародниками з усього світу та дійшли висновку, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України має бути створений спеціальний міжнародний трибунал, мандат якого буде обмежений виключно розслідуванням злочину агресії проти України», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, 22 вересня Зеленський утворив робочу групу на чолі з керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком, яка займатиметься опрацюванням питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. 

Раніше Зеленський заявив, що міжнародна спільноти повинна підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Теги: росія президент злочин трибунал

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