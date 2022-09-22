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Злочини Росії: Зеленський утворив робочу групу для створення трибуналу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Злочини Росії: Зеленський утворив робочу групу для створення трибуналу
фото: Офіс президента

Керівником робочої групи призначено очільника Офісу президента Андрія Єрмака

Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу на чолі з керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком, яка займатиметься опрацюванням питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. Відповідний указ №661/2022 опублікований на сайті глави держави.

«Утворити робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України», –ідеться в документі.

Зазначається, що рішення прийнято «з метою забезпечення належного міжнародного розслідування і притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, розробки та підготовки пропозицій щодо створення спеціального міжнародного трибуналу».

Керівником робочої групи призначено очільника Офісу президента Андрія Єрмака, заступником і координатором - заступника керівника ОП Андрія Смирнова.

Робочій групі доручено напрацювати та внести пропозиції стосовно створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Також до складу групи увійшли міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, юстиції Денис Малюська, заступник керівника ОП Андрій Сибіга, генпрокурор Андрій Костін, посол із особливих доручень МЗС Антон Кориневич, головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОП Олег Гавриш, директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Олександр Карасевич, народні депутати Олександр Качура, Денис Маслов, Марія Мезенцева, Олександра Устінова та Олена Хоменко, керівник Кабінету керівника ОП Олена Ковальська.

Раніше Зеленський заявив, що міжнародна спільноти повинна підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

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