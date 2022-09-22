Зеленський вимагає створити Спецтрибунал для покарання РФ

Зеленський наголосив, що Україна вже підготувала чіткі кроки для створення такого трибуналу

Міжнародна спільноти повинна підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Про це повідомив президент Володимирий Зеленський під час виступу на полях 77 Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.



«Це стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що вони повинні цінувати мир або нести відповідальність перед світом», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна вже підготувала чіткі кроки для створення такого трибуналу.

За його словами, Київі також звернеться до Генеральної Асамблеї ООН з проханням підтримати міжнародний компенсаційний механізм.

«Росія має заплатити за цю війну своїми активами», – додав президент.

Нагадаємо, Зеленський на ГА ООН представив українську формулу миру, яка складається з 5 пунктів.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня 2022 року, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу було звільнено бійців «Азова».

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону.

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.