Чи готова Україна до вторгнення Путіна з південного фронту. Експерт оцінив можливості нашої армії



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У Криму давно є як мінімум 60 тис. російських військ

«У Криму є все, що є найкращого та найсучаснішого в російській армії»

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко прокоментував інформацію аналітиків американського центру The Jamestown Foundation про те, що дефіцит води на окупованому півострові може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

В інтерв’ю «Главкому» Андрій Клименко зауважив, що якби на початку агресії Росії в Криму у лютому-березні 2014 року Україна не тягнула час, росіяни були б в Києві і на всій лівобережній Україні та у Причорномор'ї.

«Нині усе інакше. У нас є сильна морська піхота і її немало, вона з бойовим досвідом. У нас створена хороша берегова артилерія. В нас постійно йдуть багато навчань з відбиття висадки десантів. Тобто воювати будемо і на південному напрямку, якщо доведеться. А що буде далі – залежить і від цього, і від того, наскільки вже зараз подібні сценарії та реагування на них будуть розроблені та відпрацьовані зі штабами країн НАТО», – сказав експерт.

Клименко підкреслив, що серйозно обґрунтовані небезпечні прогнози обов'язково потрапляють на штабні столи, на карти, на оперативні розробки, перетворюються в плани навчань – від найвищих штабів до рівня роти-батальйону. «До цього треба готуватися», – наголосив він.

За його словами, у Криму давно є як мінімум 60 тис. російських військ «Там є все, що є найкращого та найсучаснішого в російській армії. Це їх принцип - 70% нового йде до Південного округу, де Крим, і тільки потім до Калінінграду тощо», – сказав Клименко.

Експерт звернув увагу на зростання кількості населення у Криму. Тільки в Севастополі тисяч 40 лейтенантів та сержантів прописані. А ще тисяч 10 старих, тих, що служили до окупації, а ще стільки ж офіцерів з прописками в Москві та Пітері.

Зростання чисельності населення Севастополя на 01.01 2020 року

«Ядерні боєголовки для корабельних та берегових протикорабельних, а також авіаційних ракет з високою вірогідністю з'явилися там ще в 2016-2017 роках. Це наша експертна думка, що ґрунтується на нашій методиці за допомогою опосередкованих ознак наявності на півострові такої зброї», – зазначив Клименко.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання «Чорноморські новини» www. blackseanews.net. За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор багатьох розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. З 2014 року разом з редакцією працює в Києві: голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду «Майдан закордонних справ»; з 2017 – керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» з питань дотримання міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.