В окупованому Криму завершили розслідування «кримінальної справи» проти Джемілєва



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В окупованому Криму заявили про завершення розслідування «кримінальної справи» проти Мустафи Джемілєва

Джемілєва звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії», зберіганні зброї і боєприпасів

В анексованому Криму підконтрольний Росії слідчий комітет заявив, що завершив розслідування «кримінальної справи» проти лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

За повідомленням, Джемілєва звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії», зберіганні зброї і боєприпасів.

Матеріали справи направили у підконтрольну Кремлю прокуратуру Криму «для вивчення на предмет підписання обвинувального висновку й подальшого направлення до суду для розгляду по суті», додали у слідкомі.

Джемілєв у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що його цікавлять «задіяні особи» у цій «кримінальній справі».

«Адвокат Микола Полозов займається цією справою. Я визначив завдання так, що нас цікавлять задіяні особи. Зараз перезняли ці 11 томів, цю нісенітницю, яку вони набрали. Я ці документи передам в прокуратуру АРК. Вони будуть розглядати питання, на кого треба відкривати кримінальні справи. Потім підемо до Європейського суду з прав людини», – сказав Джемілєв.

Раніше він повідомляв, що має намір домагатися розширення західних санкцій проти тих, хто переслідує його в Росії й анексованому нею Криму.

До слова, лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.

Нагадаємо, Мустафа Джемілєв обговорив під час зустрічі із Володимиром Зеленським створення національної територіальної автономії кримськотатарського народу. Також мова йшла про законопроекти, які потрібно найближчим часом подати у Верховну Раду від імені президента. Це поправки до ст. 10 Конституції, яка стосується Автономної Республіки Крим, що дозволять переформатувати її у національну територіальну автономію, закон про корінні народи і закон про статус кримськотатарського народу.