Експерт пояснив, чому так важливо тримати водну блокаду Криму



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В окупованому Криму критична ситуація через нестачу води

«Водна блокада» – один з основних елементів економічної війни проти РФ»

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко прокоментував інформацію аналітиків американського центру The Jamestown Foundation про те, що дефіцит води на окупованому півострові може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

В інтерв’ю «Главкому» Андрій Клименко розповів, що ситуація з нестачею води у Криму насправді критична. При цьому експерт наголосив, що «водна блокада Криму» – це один з основних елементів економічної війни України проти РФ. Вона, як одна з найефективніших складових санкційного режиму, має за мету підвищити ціну, що сплачує РФ за свої агресивні дії, а в перспективі, разом з іншими санкціями, примусити РФ припинити окупацію.

За словами Клименка, роки окупації до 2020 р. в Криму були незвично щедрими на опади, ніж зазвичай. Але це не могло тривати вічно. Запаси водосховищ природного наповнення не відновлюють запас з кінця березня 2020 р. у зв'язку із тривалою посухою. Сімферопольське водосховище заповнено на 20%, за квітень отримано лише 600 тис. куб. м. (10% від середньорічного дебету). Наявні обсяги дозволяють забезпечити потреби столиці Криму не більш, ніж на чотири доби. Аянське водосховище, забезпечено на 60% обсягу (завдяки таненню снігу у горах), та залишається основним джерелом водопостачання до Сімферополя. Поточних запасів вистачить на 2-3 місяці, обсяги поповнення знижуються у зв'язку з відсутністю атмосферних опадів.

Загальні обсяги Білогірського і Тайганського водосховища не перевищують 30%, при поточному водозаборі запасів вистачить на два місяці.

Партизанське водосховище заповнено лише на 30%, наповнення не перевищує 10% від середньорічних показників. Запас ресурсу – на 3-4 тижні.

За висновками кримських посадовців-колаборантів, вирішення проблеми водозабезпечення Криму місцевими силами не є можливим. Єдиним джерелом налагодження повноцінного водозабезпечення населення, промисловості та сільського господарства Криму є «рішення проблеми у політичній площині на рівні керівництва РФ та України».

Експерт зазначив, що влітку у Криму буде ситуація як до 1971 р.: вода в кранах на півострові (крім Ялти, Алушти) буде декілька годин на день, а може й не кожного дня. Доведеться возити цистернами, в тому числі залізничними по новому мосту з РФ та розвозити по мікрорайонах міст. Бачили очі, що купували….

«Чи може це бути приводом для нового військового нападу? Приводом для наступу з боку РФ може бути будь що. Маємо бути готовими», – наголосив Андрій Клименко.

Андрій Клименко – кримський експерт та журналіст, співзасновник та головний редактор видання «Чорноморські новини» www. blackseanews.net. За фахом інженер з автоматичних систем. До окупації Криму жив та працював в Ялті. Автор багатьох розробок зі стратегій розвитку півострова, кримських міст та галузей економіки. Заслужений економіст АР Крим. Переслідується ФСБ РФ за спротив окупації Криму, включений до офіційного списку терористів та екстремістів РФ. З 2014 року разом з редакцією працює в Києві: голова Наглядової ради та Кримського департаменту Фонду «Майдан закордонних справ»; з 2017 – керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» з питань дотримання міжнародних санкцій щодо РФ у зв'язку з окупацією та незаконною анексією Криму

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.