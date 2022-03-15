Чи мусить Україна йти на будь-які поступки Росії? Американська дипломатка пояснила позицію США

Крістіна Квін прокоментувала хід переговорів України з РФ

США не чинять тиск на Україну, щоб вона йшла на будь-які поступки Росії. Зі свого боку США та західні союзники будуть дотримуватись своєї частини угоди, якщо дійде справа до цього. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.



«Український уряд проводить переговори з Росією і підтримуємо цей процес. Але ми не чинимо тиск на Україну, щоб вона йшла на будь-які поступки Росії. Саме український уряд має вирішити, якими мають бути параметри цих дискусій. І звісно, будь-який реальний результат цих дискусій вимагатиме, щоб Росія чесно і серйозно вела ці переговори. Ми підтримуємо рішення України щодо того, як і коли вести ці перемовини, і якими має бути їхня суть», – сказала Крістіна Квін.

Минулого тижня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив українським ЗМІ, що в Україні розробляють нову безпекову угоду – фундаментальний документ для захисту України на століття. У медіа прозвучало, що одним із підписантів нового безпекового документа має бути Росія. Американська дипломатка зазначила, що в неї немає жодних деталей з цього приводу.

«На жаль, ми бачили, що Росія не поважає суверенітет та територіальну цілісність України, так само, як вона не дотримувалась угод, які було укладено нею у минулому. Зі свого боку США та західні союзники, звісно, будуть дотримуватись своєї частини угоди, якщо дійде справа до цього. Але це справа України і ми не знаємо нічого щодо цієї нової безпекової угоди», – сказала Крістіна Квін.

Нагадаємо, минулої неділі у програмі Fox News перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман зазначила: «Тиск на Росію починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори».