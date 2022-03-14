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    США побачили готовність РФ до серйозних переговорів без ультиматумів

    Венді Шерман вважає, що США мають допомогти Україні всіма можливими способами - США побачили готовність РФ до серйозних переговорів без ультиматумів
    Венді Шерман вважає, що США мають допомогти Україні всіма можливими способами

    Путін має намір знищити Україну, вважають у США

    Заступниця державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє «ознаки готовності» провести «реальні, серйозні переговори», хоча за її словами, Путін все ще бажає знищити Україну.

    У неділю, 13 березня, в програмі Fox News Венді Шерман, зокрема, зазначила: «Тиск (на Росію. – Ред.) починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хоча зазначити, поки що так виглядає, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами».

    «Відколи адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили $1,2 млрд безпекової допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої атаки. (Наша ціль. - Ред.) Застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб в першу чергу, домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення», - заявила заступниця державного секретаря США.

    За два тижні війни, додала дипломатка, Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.

    Теги: Росія США війна Путін Україна #stoprussia
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    США побачили готовність РФ до серйозних переговорів без ультиматумів