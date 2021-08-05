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    Чому Разумкова не пустили на лінію фронту? ЗМІ оприлюднили несподівану версію

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    Журналісти стверджують, що про напруження в стосунках Зеленського і Разумкова говорять уже кілька місяців - Чому Разумкова не пустили на лінію фронту? ЗМІ оприлюднили несподівану версію
    Журналісти стверджують, що про напруження в стосунках Зеленського і Разумкова говорять уже кілька місяців

    Разумков не потрапив на лінію фронту, бо Зеленський боїться конкуренції?

    Офіс президента намагається встановити монополію Володимира Зеленського на спілкування з військовими. Це підтверджує той факт, що чиновникам тимчасово заборонили відвідувати зону ООС, через що зірвався візит спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на Донбас.

    Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті Фокус.

    За даними джерел Страна.ua, візит спікера збігся з рішенням про тимчасову заборону невипадково: «Хочуть показати, що з армійцями може спілкуватися тільки Гарант».

    Як наголошується, про напруження в стосунках Зеленського і Разумкова говорять уже кілька місяців. Інцидент з ООС – ще одне підтвердження того, що чутки про розбрат небезпідставні.

    Як повідомляв 24 канал із посиланням на свої джерела, Офіс президента розпочав кампанію проти спікера і керує нею особисто Андрій Єрмак. У Зеленського побачили в Разумкові електоральну загрозу і навіть подумували змістити його з поста спікера.

    Крім того, ОП нібито досяг домовленості з медіа олігарха Ріната Ахметова про внесення спікера та депутатів, які йому симпатизують, до «чорного списку» – для цих телеканалів вони стали персонами нон-грата.

    У цьому контексті, як зазначає автор статті, ситуація з ООС виявилася вельми показовою. Офіс президента шукає способів позбавити спікера мікрофона. З огляду на те, що Зеленський не відбув і половини свого терміну, такий настрій видає його невпевненість і нервозність.

    «Якщо рейтинг Зеленського продовжить падіння, розклад сил усередині «слуг» може кардинально змінитися: охочих пов'язати свою політичну долю з Разумковим може додатися», – йдеться в матеріалі.

    Теги: Донбас Володимир Зеленський Дмитро Разумков Андрій Єрмак Офіс президента
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    Чому Разумкова не пустили на лінію фронту? ЗМІ оприлюднили несподівану версію