Чому Разумкова не пустили на лінію фронту? ЗМІ оприлюднили несподівану версію

Журналісти стверджують, що про напруження в стосунках Зеленського і Разумкова говорять уже кілька місяців

Разумков не потрапив на лінію фронту, бо Зеленський боїться конкуренції?

Офіс президента намагається встановити монополію Володимира Зеленського на спілкування з військовими. Це підтверджує той факт, що чиновникам тимчасово заборонили відвідувати зону ООС, через що зірвався візит спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова на Донбас.

Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті Фокус.

За даними джерел Страна.ua, візит спікера збігся з рішенням про тимчасову заборону невипадково: «Хочуть показати, що з армійцями може спілкуватися тільки Гарант».

Як наголошується, про напруження в стосунках Зеленського і Разумкова говорять уже кілька місяців. Інцидент з ООС – ще одне підтвердження того, що чутки про розбрат небезпідставні.

Як повідомляв 24 канал із посиланням на свої джерела, Офіс президента розпочав кампанію проти спікера і керує нею особисто Андрій Єрмак. У Зеленського побачили в Разумкові електоральну загрозу і навіть подумували змістити його з поста спікера.

Крім того, ОП нібито досяг домовленості з медіа олігарха Ріната Ахметова про внесення спікера та депутатів, які йому симпатизують, до «чорного списку» – для цих телеканалів вони стали персонами нон-грата.

У цьому контексті, як зазначає автор статті, ситуація з ООС виявилася вельми показовою. Офіс президента шукає способів позбавити спікера мікрофона. З огляду на те, що Зеленський не відбув і половини свого терміну, такий настрій видає його невпевненість і нервозність.

«Якщо рейтинг Зеленського продовжить падіння, розклад сил усередині «слуг» може кардинально змінитися: охочих пов'язати свою політичну долю з Разумковим може додатися», – йдеться в матеріалі.