Зеленський підписав закон, який обмежує розмір відсотків за кредитами для переселенців

Переселенців звільнять від штрафів за прострочення кредитів та займів

Переселенці також звільняються від неустойки, відповідальності у вигляді сплати суми боргу і від інших майнових санкцій

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який обмежує розмір відсотків за кредитами та позиками для переселенців. Про це повідомляє Офіс президента.

Підписаний закон передбачає, що загальна сума відсотків за кредитом чи позикою переселенця не може перевищувати суми відсотків, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит, за мінімальною ставкою, визначеною договором.

Документ також звільняє переселенців від неустойки, відповідальності у вигляді сплати суми боргу та від інших майнових санкцій. Водночас кредитор буде зобов'язаний перерахувати заборгованість впродовж 7 днів після письмового звернення від переселенця.

«Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання внутрішньо переміщеною особою кредитних зобов'язань покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до норм і принципів міжнародного права», – наголосили в Офісі президента.

Закон набере чинності через місяць з дня його опублікування.

Документ був схвалений парламентом 14 липня 2021 року.

Крім того, переселенцям без прописки дозволили отримувати права й реєструвати авто. Кабмін вніс зміни до положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.