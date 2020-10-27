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    Політика

    Чому ростуть тарифи? Кучеренко знайшов пояснення

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    Чому ростуть тарифи? Кучеренко знайшов пояснення

    Зростання тарифу викликано дефіцитом коштів у НЕК «Укрнерго» на рівні 20 млрд грн

    Непрофесійність і заангажованість тарифного регулятора НКРЕКП стала причиною чергового необґрунтованого підвищення тарифів на електричну енергію для бізнесу, яке відчують на собі всі споживачі.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомив перший заступник голова комітету Верховної ради з питань енергетики і комунальних послуг Олексій Кучеренко.

    «Вони намагаються збільшити тариф «Укренерго» для комерційних споживачів. Тобто, це промисловість, це перукарні і всі інші. І, безумовно, це відобразиться на наших платіжках і на собівартості послуг і товарів», - зазначив Кучеренко.

    Зростання тарифу викликано дефіцитом коштів у НЕК «Укрнерго» на рівні 20 млрд грн. Відповідальність за виникнення цього дефіциту, за словами Кучеренка, лежить в тому числі і на НКРЕКП.

    «Я особисто вважаю, що це неконституційний орган, який регулює в ручному режимі абсолютно неправильно ринок енергетики і житлово-комунальних послуг. Я негативно оцінюю їх роботу, вважаю, що вони не на своєму місці», - додав народний депутат.

    Він нагадав, що з 1 січня керівництво НКРЕКП планує підвищення заробітних плат у півтора рази.

    «Це взагалі таке зухвале бажання. Ми з вами утримуємо Національну комісію з регулювання: в кожній нашій платіжці, ще раз підкреслюю, в тарифі сидить плата за їх утримання. Тому категорично ми будемо виступати проти. Я вважаю, що взагалі це якесь недорозуміння», - зазначив Кучеренко.

    Нагадаємо, раніше підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат Енергетичного співтовариства. До схожих висновків дійшов і Антимонопольний комітет України, який звинуватив регулятор в обмеженні конкуренції на ринку і створенні умов для маніпуляцій.

    За словами народних депутатів – членів тимчасової слідчої комісії по розслідуванню причин кризи в енергетиці, керівництво НКРЕКП намагається прикрити власну недолугість і непрофесіоналізм черговим необґрунтованим підвищенням тарифів для непобутових споживачів.

    Так з 1 грудня НКРЕКП прийняла рішення на 30% підвищити тариф на передачу електроенергії, що призведе до зростання вартості електроенергії для всіх промислових споживачів. Проти підвищення тарифу уже виступили як великі промислові споживачі так і енергетики.

    НКРЕКП тарифи промисловість
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