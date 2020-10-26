Сьогодні Сінгапур виділив $49 млн на вивчення водневих технологій нова енергія



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Місто-держава Сінгапур Фото: h2-view.com

Дане фінансування - лише початок, воно розраховане на п'ять років

Сінгапур виділив 49 мільйонів доларів на фінансування досліджень, розробок і демонстраційних проектів в області уловлювання, використання і зберігання водню і вуглецю (CCUS) протягом наступних п'яти років, - повідомляє H2 View.

Уряд Сінгапуру заявив, що ці зусилля спрямовані на підвищення технічної і економічної життєздатності нових технологій для скорочення викидів вуглецю, особливо в таких галузях, як електроенергетика і промисловість.

«Водень і CCUS - багатообіцяючі технології, які можуть змінити енергетичний ландшафт Сінгапуру і допомогти нам досягти наших довгострокових цілей зі скорочення викидів», - сказав міністр торгівлі і промисловості держави Чан Чун Сінг.

Це друга заява, пов'язана з воднем, зроблена сьогодні Сінгапуром: уряд також повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння між Австралією і Сінгапуром, в якому основна увага приділяється водню і CCUS.