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    Сьогодні Сінгапур виділив $49 млн на вивчення водневих технологій

    нова енергія
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    <p>Місто-держава Сінгапур</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Сьогодні Сінгапур виділив $49 млн на вивчення водневих технологій

    Місто-держава Сінгапур

     

    Фото: h2-view.com

    Дане фінансування - лише початок, воно розраховане на п'ять років

    Сінгапур виділив 49 мільйонів доларів на фінансування досліджень, розробок і демонстраційних проектів в області уловлювання, використання і зберігання водню і вуглецю (CCUS) протягом наступних п'яти років, - повідомляє H2 View

    Уряд Сінгапуру заявив, що ці зусилля спрямовані на підвищення технічної і економічної життєздатності нових технологій для скорочення викидів вуглецю, особливо в таких галузях, як електроенергетика і промисловість. 

    «Водень і CCUS - багатообіцяючі технології, які можуть змінити енергетичний ландшафт Сінгапуру і допомогти нам досягти наших довгострокових цілей зі скорочення викидів», - сказав міністр торгівлі і промисловості держави Чан Чун Сінг.

    Це друга заява, пов'язана з воднем, зроблена сьогодні Сінгапуром: уряд також повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння між Австралією і Сінгапуром, в якому основна увага приділяється водню і CCUS.

    міністр промисловість технології фінансування уряд водень
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