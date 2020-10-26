Підвищення тарифу на передачу електроенергії – це спроба знищити промисловість, – експерт



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«Якщо ми збільшуємо вартість 1 кіловата, автоматично зростає собівартість, і рівень конкурентоспроможності продукції падає»

Наміри НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії спрямовані на знищення вітчизняної промисловості. Про це заявив директор Інституту системних статистичних досліджень Ігор Манцуров.

«На моє переконання, існує завдання – зробити нашу промисловість неконкурентоздатною, неконкурентоспроможною. Що було оголошено? Що Україна має бути надзвичайною країною з виробництва сільгосппродукції. Ну ось. Тобто, промисловість як клас треба знищити», - сказав Манцуров.

Він наголосив, що вже зараз продукція українських промисловців втрачає конкурентоздатність на європейських ринках, а в разі зростання тарифів на електроенергію, яке призведе до зростання собівартості продукції, вітчизняна промисловість може бути знищена.

«Вже зараз енергетична складова у собівартості нашої продукції дуже велика. По різних видах вона сягає і 50%, а по деяких навіть більше. Якщо ми збільшуємо вартість 1 кіловата, автоматично зростає собівартість, і рівень конкурентоспроможності продукції падає. Вже наразі наша промислова продукція в Європі не є конкурентоздатною. А тут ще впаде нижче плінтуса», - пояснив Манцуров.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Промисловці та бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.