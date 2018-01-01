Чубаров назвав заяву Путіна про повернення кораблів «принизливою подачкою»
- Вчора, 23:25
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Голова Меджлісу закликав українців не реагувати на заяву Путіна про повернення Україні кораблів
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму «принизливою подачкою».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Бандит, вже відчуваючий своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну ... А завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни», - зазначив Чубаров.
«Тим, хто вже клюнув на принизливу подачку Путіна: якщо у вас немає честі і національної гордості, то хоча б не виносьте їх на вселенську ганьбу. Не треба тішити ворога і розчаровувати друзів. Та просто не ганьбить Україну!» – додав він.
«Просто знайте, вистоїмо і повернемо все – Крим, Донбас, звільнимо співгромадян!» - резюмував глава Меджлісу.
Як повідомляв «Главком», Путін хоче віддати Києву те, що лишилося від українських кораблів в окупованому Криму.
Росія начебто навіть готова допомогти транспортувати той металобрухт до Одеси.