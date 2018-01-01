Чубаров назвав заяву Путіна про повернення кораблів «принизливою подачкою»

Голова Меджлісу закликав українців не реагувати на заяву Путіна про повернення Україні кораблів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму «принизливою подачкою». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Бандит, вже відчуваючий своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за



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Рефат Чубаров у прес-центрі «Главкома»

Голова Меджлісу закликав українців не реагувати на заяву Путіна про повернення Україні кораблів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму «принизливою подачкою».

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Бандит, вже відчуваючий своєю підлою душею неминучість міжнародного суду і справедливої кари за скоєні ним злочини, поки ще не може зупинитися у своїх потугах принизити Україну ... А завершиться тим, що одночасно з поверненням Криму уряд Росії виплатить компенсацію Україні за катастрофічні наслідки тимчасової окупації Криму і розв'язаної на сході України війни», - зазначив Чубаров.

«Тим, хто вже клюнув на принизливу подачку Путіна: якщо у вас немає честі і національної гордості, то хоча б не виносьте їх на вселенську ганьбу. Не треба тішити ворога і розчаровувати друзів. Та просто не ганьбить Україну!» – додав він.

«Просто знайте, вистоїмо і повернемо все – Крим, Донбас, звільнимо співгромадян!» - резюмував глава Меджлісу.

Як повідомляв «Главком», Путін хоче віддати Києву те, що лишилося від українських кораблів в окупованому Криму.

Росія начебто навіть готова допомогти транспортувати той металобрухт до Одеси.