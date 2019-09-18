Чумак анонсував реформу військової прокуратури



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Головний військовий прокурор Віктор Чумак

Військова прокуратура буде реформовуватися не відразу, не одномоментно, а в термін, визначений наказом генерального прокурора, заявив Чумак

Головний військовий прокурор Віктор Чумак вважає, що трьох місяців має вистачити для того, щоб у рамках реформи військової прокуратури реорганізувати її у спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони.

Таку думку він висловив у вівторок, 17 вересня, під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

«Військова прокуратура буде реформовуватися не відразу, не одномоментно, а в термін, визначений наказом генерального прокурора. Загальні строки визначені генеральним прокурором. Тому що якраз-таки вся реформа починається з 1 січня, два з половиною місяці, — це той граничний термін, коли ми повинні починати формувати вже нову структуру... А взагалі-то, я вважаю, що до трьох місяців буде абсолютно нормальний строк для того, щоб перевести прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони», - зазначив Чумак.

Водночас він підкреслив, що за необхідності у процесуальному порядку деякі терміни реформи військової прокуратури можуть бути змінені

Нагадаємо, 16 вересня заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу.

Як повідомлялось, 11 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.

До слова, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

Джерело: Укрінформ