  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Чумак анонсував реформу військової прокуратури

    • Розсилка
    Головний військовий прокурор Віктор Чумак - Чумак анонсував реформу військової прокуратури
    Головний військовий прокурор Віктор Чумак

    Військова прокуратура буде реформовуватися не відразу, не одномоментно, а в термін, визначений наказом генерального прокурора, заявив Чумак

    Головний військовий прокурор Віктор Чумак вважає, що трьох місяців має вистачити для того, щоб у рамках реформи військової прокуратури реорганізувати її у спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони.

    Таку думку він висловив у вівторок, 17 вересня, під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

    «Військова прокуратура буде реформовуватися не відразу, не одномоментно, а в термін, визначений наказом генерального прокурора. Загальні строки визначені генеральним прокурором. Тому що якраз-таки вся реформа починається з 1 січня, два з половиною місяці, — це той граничний термін, коли ми повинні починати формувати вже нову структуру... А взагалі-то, я вважаю, що до трьох місяців буде абсолютно нормальний строк для того, щоб перевести прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки і оборони», - зазначив Чумак.

    Водночас він підкреслив, що за необхідності у процесуальному порядку деякі терміни реформи військової прокуратури можуть бути змінені

    Нагадаємо, 16 вересня заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, згідно з якою декларації військових прокурорів були вилучені з публічного доступу.

    Як повідомлялось, 11 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.

    До слова, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.

    Джерело: Укрінформ

    реформа наказ Віктор Чумак правосуддя військова прокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ