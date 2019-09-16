Головний військовий прокурор скасував рішення свого попередника, яке засекречувало декларації військових прокурорів



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Фото: antac.org.ua

НАЗК зобов’язане якнайшвидше відкрити майже двісті захованих Матіосом декларацій військових прокурорів

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу. Тепер Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) одразу після отримання цього рішення повинне його виконати та оприлюднити декларації прокурорів. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Йдеться про постанову про застосування заходів спеціальної безпеки у вигляді забезпечення конфіденційності даних низки посадових осіб військової прокуратури, прийняту 31 березня 2017 року Матіосом. Тоді з Реєстру НАЗК зникло 72 декларації військових прокурорів, а зараз їх удвічі більше, бо вони ще мали подати щорічні декларації за 2018 рік.

Раніше Центр протидії корупції безуспішно вимагав скасування цього документу в суді через його незаконність.

«Ми декілька років вимагали в суді скасування цього безпідставного документу. Він прийнятий під приводом забезпечення безпеки прокурорів, а насправді слугував для того, аби громадськість та журналісти не могли відстежувати їхні статки», – коментує членкиня правління ЦПК Олена Щербан.

Рішення приховати декларації військових прокурорів Матіос та ГПУ пояснювали загрозою через конфлікт з Росією. Разом з тим, майнові декларації прокурорів не містять жодної інформації, розголошення якої може загрожувати їхній безпеці, оскільки:

Більше того, закон взагалі не передбачає такого заходу безпеки як вилучення з публічного доступу декларацій. Саме тому активісти оскаржували відповідне рішення в суді.

Нагадаємо, у квітні 2017 року аналітики проекту «Декларації» повідомили про зникнення з Реєстру НАЗК понад 200 е-декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур. Тоді також закрили декларації членів сім’ї прокурорів, які мали подавати декларації через свої посади. До цього сайт НАЗК тиждень не працював начебто через «технічні роботи».

Серед засекречених опинилися декларації заступників Головного військового прокурора Віктора Короля і Дмитра Борзих, начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ Сергія Личика та Військового прокурора Маріупольського гарнізону Олега Улановського.

Заступник Матіоса Дмитро Борзих, наприклад, став фігурантом журналістського розслідування через невідповідність статків та способу життя доходам.

Юристи ЦПК наголошують, що публічність декларацій та змін до них є гарантією забезпечення належного фінансового контролю, передбаченого законом, а також громадського контролю. Закриті декларації призводять до позбавлення суспільства механізмів та інструментів нагляду за майновим станом прокурорів.

Подібні випадки у діяльності НАЗК вкотре підтверджують необхідність негайного перезавантаження цього органу. Цього тижня Верховна Рада у другому читанні розглядатиме президентський законопроект №1029, який пропонує звільнити чинний склад НАЗК та провести конкурс на його керівництво.

Як повідомлялось, 11 вересня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором.

Нагадаємо, 2 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса, який обіймав цю посаду з 2014 року.