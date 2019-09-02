Рябошапка звільнив Матіоса



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Анатолій Матіос Фото:bihus.info

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади Головного військового прокурора Анатолія Матіоса

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади Головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це повідомдляє пресслужбу ГПУ.

«2 вересня, керуючись законом України «Про прокуратуру», положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, а також на підставі листа міністра оборони від 02.09.2019 генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса», - сказано у наказі.

Крім того, зазначеним наказом Матіоса виключено зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлено в розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

Як повідомлялось, у Генпрокуратурі намічається масштабна кадрова чистка.

Нагадаємо, 29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. Перед цим Верховна Рада підтримала постанову про надання згоди на призначення Руслана Рябошапки на посаду Генпрокурора.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

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