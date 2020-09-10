«Cлуги народу» Качура і Шевченко не знають прізвища міністра оборони України



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«Cлуги народу» Качура і Шевченко не змогли пригадати прізвище міністра оборони України

Таран очолює міністерство оборони з березня 2020 року

Депутати фракції «Слуга народу» Олександр Качура та Євгеній Шевченко під час передачі «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» не змогли назвати прізвище нинішнього міністра оборони України Андрія Тарана.

Так, під час ефіру ексмер Харкова і колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін під час обговорення кадрових питань попросив представників «Слуги народу» назвати прізвище міністра.

Депутати задумалися, а Шевченко сказав: «Піймав».

«Слугам народу» підказав народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Таран у нього прізвище. Друзі, як же вам не соромно?» –відповів Гончаренко.

«Ну так я знаю, що Таран», – сказав після цього Качура.

Він хотів перерахувати віцепрем'єрів, але присутні в студії висміяли цю ситуацію.

(Дивитися відео 02:25:25, - хвилини, - ред.)

Таран очолює Міністерство оборони з березня 2020 року. Його призначення тоді підтримали 285 народних депутатів, зокрема Качура і Шевченко (результати голосування опубліковано на сайті Ради).