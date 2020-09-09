Комітет виборців закликає «Слуг народу» та «Батьківщину» подати фінансові звіти



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У Комітеті виборців пояснюють, що затримка із поданням звітів виникла у зв’язку з пандемією коронавірусу

Всього звіти за І квартал подали 236 партій, а частина партій (146 політсил) уже подали звіти за ІІ квартал 2020 року

Комітет виборців України закликає керівництво політичних партій «Слуга народу» та ВО «Батьківщина» опублікувати звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2020 року (січень-березень).

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України.

Експерти наголошують, що станом на 9 вересня «Слуга народу» та Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – єдині парламентські політичні партії, звіти яких відсутні на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Всього звіти за І квартал подали 236 партій, а частина партій (146 політсил) уже подали звіти за ІІ квартал 2020 року (квітень-червень).

«Політичні партії не повинні бути кастою недоторканних. Наразі не існує жодних реальних причин, чому б партії не могли подати фінансові звіти. Попри карантин, не було скасовано звітування, яке стосується суб’єктів підприємницької діяльності. Також не було зупинено подачу декларацій посадовими особами. Натомість, партії отримали легальну можливість не звітувати про свої кошти. Враховуючи наближення місцевих виборів, а також той факт, що мова йде про державні кошти, КВУ закликає партії оприлюднити свої фінансові звіти для загального доступу», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Водночас у Комітеті виборців пояснюють, що затримка із поданням звітів виникла у зв’язку з пандемією коронавірусу.