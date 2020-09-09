Партія «Слуга народу» розказала, як кияни відгукнулись на заклик «Ходімо з нами у депутати»



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У партії президента стверджують, що тисячі киян подали ідеї для покращення життя в столиці

У Києві мешканці тільки за два місяці літа подали кілька тисяч пропозицій щодо поліпшення життя у місті. Волонтери ледь встигали опрацьовувати ідеї, які стосувалися всіх районів Києва й десятків проблем.

Про це розповіли в пресслужбі Київської міської організації політичної партії «Слуга народу». За словами представників політсили, кожен п’ятисотий мешканець столиці вже подав свої напрацювання у рамках проєкту «Ходімо з нами в депутати».

Проєкт вже завершено, але всі напрацювання ляжуть в основу стратегії розвитку міста на найближчі роки. Її головна мета — дати можливість киянам реалізувати свої ідеї й своїми руками зробити столицю комфортною для життя кожного.

Особлива увага приділяється ідеям будівництва об'їзної дороги навколо Києва, муніципального житла, медицини, освіти, благоустрою та незаконного будівництва. А жителі Дарницького району столиці, наприклад, подали відразу кілька пропозицій щодо реконструкції Бортницької станції аерації.

До слова, за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Удар» Віталія Кличка на виборах до Київської міської ради готові проголосувати 28,6% киян, які визначилися і мають намір прийти на вибори. Партія Кличка є лідером у рейтингу політичних сил на виборах до міськради. На другому місці партія «Європейська солідарність», яку підтримують 14% опитаних киян.

Крім того, Комітет виборців закликає «Слуг народу» та «Батьківщину» подати фінансові звіти.







