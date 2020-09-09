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    Богдан розказав, хто нині має найбільший вплив на Зеленського

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    За словами Богдана, в кінці 2019 початку 2020 року дуже активно обговорювалося в Офісі президента питання заміни на посаді глави фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давида Арахамії на Миколу Тищенка - Богдан розказав, хто нині має найбільший вплив на Зеленського
    За словами Богдана, в кінці 2019 початку 2020 року дуже активно обговорювалося в Офісі президента питання заміни на посаді глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії на Миколу Тищенка

    Ексглава Офісу президента сказав, що Зеленський прислухається до думки своєї дружини, а перша леді не втручається в державні справи

    Найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко. Таку думку висловив ексглава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону.

    «Я вважаю, що найбільший вплив на президента має народний депутат Микола Тищенко. Ця людина не тільки моральний авторитет, як вважає сам Тищенко, а й візіонер».

    За словами Богдана, в кінці 2019 початку 2020 року дуже активно обговорювалося в Офісі президента питання заміни на посаді глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, якого привів Богдан, на Миколу Тищенка. І Зеленський з цим погоджувався. Чому ця зміна не відбулася, Богдан не знає.

    Також ексглава Офісу президента сказав, що Зеленський прислухається до думки своєї дружини, а перша леді не втручається в державні справи.

    Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

    Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

    Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

    В середині серпня спалили автівку Богдана.

    депутат Володимир Зеленський Андрій Богдан Микола Тищенко перша леді
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