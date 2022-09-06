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Covid-скандал. Суд покарав «слугу» Гайду, який нацькував на кав’ярню пожежників

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Covid-скандал. Суд покарав «слугу» Гайду, який нацькував на кав’ярню пожежників
Політик має сплатити 3,4 тис. грн штрафу
фото з Facebook Гайду

Народний депутат використав «корочку» у приватних інтересах, вважає Феміда

Печерський райсуд Києва притягнув до адміністративної відповідальності народного депутата від «Слуги народу» Олександра Гайду за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Політик має сплатити 3,4 тис. грн штрафу, повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 30 серпня.

Суть справи стосується подій, що відбулися 24 грудня 2021 року у кав’ярні «Штрудель» на вул. Фонтанська дорога, 57А в Одесі. Того дня нардеп із супутницею прийшли до кав’ярні. Але персонал закладу відмовився їх обслуговувати, посилаючись відсутність у них Covid-сертифікатів. Після цього між ними виникла конфліктна ситуація.

Yардеп із супутницею прийшли до кав’ярні, у них не було Covid-сертифікатів
Yардеп із супутницею прийшли до кав’ярні, у них не було Covid-сертифікатів
фото: strana.ua

Залагодити це питання політик вирішив по-своєму – на офіційних бланках направив депутатські звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і одеського міського голови. Зокрема, обранець просив контролюючі органи  перевірити діяльність закладів громадського харчування мережі «Кав’ярень-пекарень «Штрудель» в Одесі.

У суді нардеп-«слуга» заперечував, що його звернення містили приватний характер. Просив закрити справу. Також стверджував, що у грудні 2021 року до нього звернулися громадяни, котрі скаржилися на роботу кав’ярень «Штрудель», говорили про порушення санітарних, трудових, протипожежних та інших нормативно-правових актів. Тому він, як народний депутат, відреагував на звернення людей до контролюючих органів.

Обранець просить одеського мера втрутитися в діяльність закладу громадського харчування
Обранець просить одеського мера втрутитися в діяльність закладу громадського харчування
фото: strana.ua
Covid-скандал. Суд покарав «слугу» Гайду, який нацькував на кав’ярню пожежників фото 1
фото: strana.ua

Натомість суд дійшов протилежних висновків у цій історії. Феміда проаналізувала, що Олександр Гайду звернувся до контролюючих органів після виникнення конфліктної ситуації в кафе «Штрудель», коли відмовили йому в обслуговуванні.

«Таким чином, запитувана у депутатських зверненнях інформація була потрібна особисто Олександру Гайді, що вказує на його приватний інтерес… Маючи право на звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, одеського міського голови та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, як фізична особа, прагнучи задовольнити особистий інтерес у найбільш сприятливий спосіб, (Олександр Гайду – «Главком») використав надане йому право на депутатське звернення із метою, яка не пов`язана зі здійсненням депутатської діяльності», – сказано у постанові.

Суд наголосив, що народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема у корисливих цілях.

Зазначимо, що у вересні 2021 року нардепа Олександра Гайду обікрали на одному із ринків Одеси. У парламентарія витягли гаманець із 3,8 тис. гривень, $100, флешками та банківськими картками.

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Теги: коронавірус суд карантин партія Слуга народу Одеса

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