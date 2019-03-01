ЦВК не дозволила одному з кандидатів у президенти замінити програму



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Самовисуванець Ігор Шевченко просив ЦВК замінити його передвиборну програму

ЦВК може вносити зміни до певних відомостей про кандидата, але заміну передвиборної програми у цьому переліку не передбачено

Кандидат на пост президента, самовисуванець Ігор Шевченко звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням замінити його передвиборну програму, проте комісія відмовила.

За відповідне рішення про відмову в заміні програми проголосували 15 членів ЦВК на засіданні у четвер ввечері, один утримався, повідомляє «Укрінформ».

«До ЦВК 27 лютого 2019 року надійшла заява кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року Шевченка Ігоря Анатолійовича стосовно заміни його передвиборної програми», - розповіла під час розгляду питання член Центрвиборчкому Тетяна Юзькова.

Водночас вона нагадала, що для реєстрації кандидатом на пост президента, особа подає пакет документів, до якого входить передвиборна програма, написана державною мовою, обсягом до 20 тисяч друкованих знаків.

Юзькова також підкреслила, що однією з умов реєстрації кандидатом у президенти є відповідність передвиборної програми Конституції та законам України.

Крім того, вона додала, що ЦВК може вносити зміни до певних відомостей про кандидата, але, за її словами, заміну передвиборної програми у цьому переліку не передбачено.

«Правові підстави для заміни передвиборної програми кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року Шевченка Ігоря Анатолійовича, а також для задоволення його заяви відсутні», - пояснила Юзькова.