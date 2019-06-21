ЦВК зареєструвала виборчі списки партій Гройсмана і Смешка



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Керівництво Центральної виборчої комісії

Центрвиборчком усього зареєстрував 2 236 кандидатів в депутати

В п’ятницю, 21 червня, ЦВК зареєструвала 184 кандидатів у народні депутати в одномандатних округа та 139 кандидатів, включених до виборчих списків 2 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Так, було зареєстровано 63 кандидата від партії «Українська стратегія Гройсмана» та 76 від партії Ігоря Смешка «Сила і честь».

Серед зареєстрованих сьогодні кандидатів в депутати, які йдуть по мажоритарці, 183 балотуються у порядку самовисування, а один – від партії «Наш край» по округу № 58 в Маріуполі.

Відтак, всього станом на 21 червня зареєстровано 1 076 кандидатів у народні депутати по мажоритарним округам (з них 927 самовисуванців та 149 від політичних партій) та виборчі списки восьми партій, в яких 1 160 кандидатів.

Нагадаємо, позачергові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня 2019. Вчора був останній день подачі документів від кандидатів в депутати.