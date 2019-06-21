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    Політика

    ЦВК зареєструвала виборчі списки партій Гройсмана і Смешка

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    Керівництво Центральної виборчої комісії - ЦВК зареєструвала виборчі списки партій Гройсмана і Смешка
    Керівництво Центральної виборчої комісії

    Центрвиборчком усього зареєстрував 2 236 кандидатів в депутати

    В п’ятницю, 21 червня, ЦВК зареєструвала 184 кандидатів у народні депутати в одномандатних округа та 139 кандидатів, включених до виборчих списків 2 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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    Так, було зареєстровано 63 кандидата від партії «Українська стратегія Гройсмана» та 76 від партії Ігоря Смешка «Сила і честь».

    Серед зареєстрованих сьогодні кандидатів в депутати, які йдуть по мажоритарці, 183 балотуються у порядку самовисування, а один – від партії «Наш край» по округу № 58 в Маріуполі.

    Відтак, всього станом на 21 червня зареєстровано 1 076 кандидатів у народні депутати по мажоритарним округам (з них 927 самовисуванців та 149 від політичних партій) та виборчі списки восьми партій, в яких 1 160 кандидатів.

    Нагадаємо, позачергові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня 2019. Вчора був останній день подачі документів від кандидатів в депутати.

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